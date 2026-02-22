Ειδήσεις | Διεθνή

Σεισμός 7 Ρίχτερ μεταξύ του Βόρνεο και της Μαλαισίας - Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σεισμός 7 Ρίχτερ μεταξύ του Βόρνεο και της Μαλαισίας - Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι
Σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών έπληξε τα βόρεια παράλια του Βόρνεο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρα, τοπική ώρα, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών έπληξε τα βόρεια παράλια του Βόρνεο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρα, τοπική ώρα, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 633 χιλιομέτρων και σημειώθηκε στις 00.57 (18.57 ώρα Ελλάδας σήμερα). Το επίκεντρό του απέχει λιγότερα από 100 χιλιόμετρα από την Κότα Κιναμπάλου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαμπάχ της Μαλαισίας.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια απειλή για παλιρροιακά κύματα λόγω της ισχυρής δόνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τουρισμός: Υψηλές πληρότητες αλλά με αστερίσκους για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνει το άγχος των εργαζομένων - Ένας στους δύο φοβάται ότι μπορεί να αντικατασταθεί

Η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει νωρίτερα την καταβολή των συντάξεων Απριλίου

tags:
Σεισμός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider