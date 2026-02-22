Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη στα Σπάτα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη στα Σπάτα
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα , εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τουρισμός: Υψηλές πληρότητες αλλά με αστερίσκους για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνει το άγχος των εργαζομένων - Ένας στους δύο φοβάται ότι μπορεί να αντικατασταθεί

Η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει νωρίτερα την καταβολή των συντάξεων Απριλίου

tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Επιχειρήσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider