Φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη στα Σπάτα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα , εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.