Εξάρχου - Aktor: Σχέδιο για αυτόνομη εισαγωγή 2 θυγατρικών στο ΧΑ

Για την προοπτική αυτοτελούς εισόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών δύο εκ των πέντε νέων θυγατρικών που δημιουργεί ο Aktor, πιθανότατα κάποια εκ των εταιρειών σε Κατασκευές, ΑΠΕ ή Παραχωρήσεις, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία ενέκρινε τις αποσχίσεις του κλάδου των κατασκευών και των παραχωρήσεων, έπειτα και από την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Ελλάκτωρ της Άκτωρ Παραχωρήσεις, ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ιστορική καθώς όπως είπε ενώνονται και πάλι η κατασκευαστική Άκτωρ με τις Παραχωρήσεις με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτός από τις Κατασκευές και τις Παραχωρήσεις ο Aktor έμφαση θα δώσει και στον τομέα της Ενέργειας. Αναμένεται μάλιστα μέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρωθούν μία έως και δύο νέες συμφωνίες.

Σημειώνεται ότι για την εξαγορά των κατασκευών και των παραχωρήσεων της Ελλάκτωρ ο εν λόγω Όμιλος διαθέτει συνολικά 450 εκατ. ευρώ, τμήμα των οποίων έχει καταβληθεί από τις αυξήσεις κεφαλαίου, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, που έχει πραγματοποιήσει ο Aktor με τη νέα μορφή του.

Βάσει των εκτιμήσεων της διοίκησης του Ομίλου, με την ενσωμάτωση της Άκτωρ Παραχωρήσεις αναμένονται συνολικές χρηματικές ροές ύψους 1,2 δισ. (500 εκατ. από τις νέες παραχωρήσεις, 600 εκατ. από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και 120 εκατ. από τις συνέργειες τω παραχωρήσεων με τον υπόλοιπο όμιλο - κατασκευές κ.λ.π.), πέραν των περίπου 760 εκατ. που αφορούν σε ανεκτέλεστο για την AKTOR.

Ειδικότερα, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε:

- Τη διάσπαση με απόσχιση του κλάδου κατασκευών και την εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία Aktor Κατασκευών, Τεχνικών και Ενεργειακών έργων και Συμμετοχών και το διακριτικό τίτλο Aktor Κατασκευές.

- Τη διάσπαση του κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία Aktor Συμμετοχές σε έργα παραχωρήσεων ΚΑΙ ΣΔΙΤ και το διακριτικό τίτλο Aktor Participations Concessions- PPP Projects.

- Την αλλαγή χρήσης για κεφάλαιο ύψους 50 εκατ. προερχόμενο από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου το οποίο αρχικά προορίζονταν για τη χρηματοδότηση της απόκτησης χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας 579,4 εκατ. από την Prodea. Λόγω ματαίωσης της συναλλαγής με τη Prodea το προαναφερόμενο ποσό θα διατεθεί αφενός για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (20 εκατ.) και αφετέρου για την αποπληρωμή ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (30 εκατ. ευρώ) που έχει ληφθεί για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Ο τομέας του Real Estate

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου σχολίασε και τη ματαίωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου ακινήτων από την εταιρεία Prodea, σημειώνοντας ότι κατά την περίοδο που είχε ληφθεί η απόφαση εξαγοράς, η πιθανότητα απόκτησης ενός χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων αντίστοιχο με εκείνο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις θεωρείτο πολύ μακρινό ενδεχόμενο και γι’ αυτό είχε κριθεί ότι η ασφαλέστερη επιλογή για την παραγωγή νέων ροών εσόδων, ήταν η επένδυση στα ακίνητα – ακόμη και μέσω μίας δύσκολης συμφωνίας, με υψηλό δανεισμό, όπως εκείνης της Prodea.

Ωστόσο, όταν προέκυψε η ευκαιρία απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η διοίκηση του Ομίλου άρχισε να έχει δεύτερες σκέψεις για την συναλλαγή με την Prodea, καθώς οι παραχωρήσεις θα συνέβαλαν σε παρόμοιους επιχειρηματικούς στόχους, χωρίς τον υψηλό δανεισμό και το τίμημα που συνόδευαν την εξαγορά των ακινήτων.

Επενδύσεις σε νέους τομείς

Έτσι, προτιμήθηκε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, μία επιλογή που οδήγησε και σε καλύτερη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάπτυξη τόσο των ΑΠΕ όσο και των κλάδων της κατασκευής και της διαχείρισης εγκαταστάσεων γενικότερα.

Ο επικεφαλής του Ομίλου σημείωσε ότι εφεξής θα δοθεί σημαντικό βάρος στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για τομέα δραστηριότητας που θα μεγαλώνει εξ ίσου με τον κλάδο παραχωρήσεων, προαναγγέλλοντας ότι έως το τέλος του έτους ο Όμιλος θα ανακοινώσει μία ή δύο εξαγορές στον συγκεκριμένο κλάδο.

Παράλληλα, τόνισε ότι ολοκληρώνεται η εξαγορά της εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος συνεχίζει να διερευνά περαιτέρω εξαγορές με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας.

Μια ιστορική ημέρα

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτέλεσε μία εξαιρετικά ιστορική μέρα, καθώς έχουν ενωθεί πλέον υπό τον Όμιλο οι Κατασκευές και οι Παραχωρήσεις και, επίσης, ήταν η πρώτη μέρα που ο Όμιλος υποδέχθηκε τα στελέχη της εταιρείας ΆΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Και υπενθύμισε ότι το 2022, όταν η Winex Investments είχε εισέλθει στην τότε Intrakat, είχε πει ότι εντός τριών ετών ο Όμιλος θα βρισκόταν στη δεύτερη θέση της αγοράς, κάνοντας αναδρομή στην επιτυχημένη πορεία αυτών των ετών, την οποία αντανακλά η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου, η οποία σήμερα έχει φτάσει τα €1,8 δισ.

Εμπιστοσύνη των μετόχων και μετασχηματισμός

Ο κ. Εξάρχου υπενθύμισε ότι ουδέποτε στο παρελθόν μέτοχοι μίας κατασκευαστικής εταιρείας την έχουν υποστηρίξει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, συμμετέχοντας σε δύο ΑΜΚ αθροιστικού ύψους €300Μ εκατ. και τόνισε ότι, διατηρώντας παρόμοιους ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον και μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα, η ανάπτυξη του Ομίλου και οι προοπτικές του θα είναι μεγαλύτερες.

Όπως σημείωσε, ο Όμιλος δημιουργεί πέντε αυτόνομους πυλώνες, διακριτούς από την εισηγμένη, με στόχο να προσφέρει αξία στη μετοχή και να προστατεύσει τους μετόχους του. «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας» κατέληξε ο κ. Εξάρχου και σχολίασε ότι ο Όμιλος AKTOR ήταν, είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερη κατασκευαστική στην Ελλάδα και ενδεχομένως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι αυτό που έγινε στον Όμιλο, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στην Ελλάδα.