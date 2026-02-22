Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,1 εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (22/2), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2,1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 4, 12, 20, 29, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Τζόκερ: Η κλήρωση για τα 2,1 εκατ. ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους: