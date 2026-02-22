Τενεσί: Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επιδιώκουν την επιβολή της θανατικής ποινής σε γυναίκες που προχωρούν σε άμβλωση

Στη συγκεκριμένη πολιτεία των ΗΠΑ, οι αμβλώσεις απαγορεύονται σχεδόν καθολικά, χωρίς εξαιρέσεις για βιασμό ή αιμομιξία, μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade

Δύο Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες στο Τενεσί των ΗΠΑ, επιδιώκουν την επιβολή της θανατικής ποινής σε γυναίκες που προβαίνουν σε αμβλώσεις, απαιτώντας οι ποινές για όσες «εμπλέκονται στην ανθρωποκτονία του δικού τους αγέννητου παιδιού» να είναι ίδιες με εκείνες των κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία. Ναι, σωστά διαβάζεις.

Στη συγκεκριμένη πολιτεία των ΗΠΑ, οι αμβλώσεις απαγορεύονται σχεδόν καθολικά, χωρίς εξαιρέσεις για βιασμό ή αιμομιξία, μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade. Στην ίδια πολιτεία, αν μια γυναίκα είναι έγκυος και ανύπαντρη, οι γιατροί μπορεί να της αρνηθούν παροχή ιατρικής φροντίδας. Τώρα, μια τροπολογία που συντάχθηκε για το νομοσχέδιο House Bill 570/Senate Bill 738 - και η οποία δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, θα επέτρεπε στους εισαγγελείς να απαγγέλλουν κατηγορίες για εμβρυϊκή ανθρωποκτονία σε γυναίκες που κάνουν έκτρωση.

