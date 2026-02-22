Η γειτονιά της Αθήνας που θα είναι ο επόμενος στόχος του gentrification

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που προδίδουν σιωπηλά ότι μια γειτονιά πρόκειται να αλλάξει; Πώς εντοπίζεται η επόμενη περιοχή - στόχος του gentrification;

Το αθηναϊκό gentrification (εξευγενισμός) είναι κάτι που οι περισσότεροι γνωρίζουμε σαν φαινόμενο, απασχολεί έντονα τον δημόσιο διάλογο, έχουμε διαβάσει γι' αυτό και το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Όσοι κατοικούν στο κέντρο της πόλης, το βλέπουν στις πολυκατοικίες που γεμίζουν με κουδούνια των airbnb, στα ενοίκια που αυξάνονται, στις αστικές αναπλάσεις, στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, στον μετασχηματισμό της φυσικής δομής της γειτονιάς.

Βρισκόμαστε επομένως χρονικά, σε ένα σημείο, που αναγνωρίζουμε στην πράξη το φαινόμενο και τις βασικές εκφάνσεις του. Έχει αναλογιστεί κανείς πώς το φαινόμενο ξεδιπλώνεται από εδώ και στο εξής; Τι είναι αυτό που κάνει εξευγενίσιμη μια περιοχή; Για να κατανοήσουμε πώς κινείται ο μηχανισμός πίσω από το φαινόμενο του gentrification, απευθυνθήκαμε στην κ. Γεωργία Αλεξανδρή, ερευνήτρια στο Karlsruhe Institute of Education, με αντικείμενο μελέτης τόσο το κομμάτι της χρηματικοποίησης της κατοικίας όσο και των στεγαστικών και ενεργειακών ανισοτήτων και πολιτικών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

