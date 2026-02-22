Δημοσκόπηση Marc: 18,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου - Τι δείχνει για Τσίπρα και Καρυστιανού

Με διαφορά 17,1 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ, στην πρόθεση ψήφου και με 18,4 στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Marc, για το «Πρώτο Θέμα».

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά μέτρηση της εταιρείας από τον Οκτώβριο, που καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος.

Υυψηλό παραμένει και το ποσοστό των αναποφάσιστων, που αγγίζει το 14,3%.

Πρόθεση ψήφου

27,8% Νέα Δημοκρατία

10,7% ΠΑΣΟΚ

8,7% Πλεύση Ελευθερίας

8,1% Ελληνική Λύση

6,8% ΚΚΕ

5,2% ΣΥΡΙΖΑ

3,2% Φωνή Λογικής

2,2% ΜΕΡΑ 25

2,1% Κίνημα Δημοκρατίας

1,5% ΝΙΚΗ

1% Σπαρτιάτες

1% Νέα Αριστερά

2,4% άλλο κόμμα

Άκυρο/Λευκό 1,9%

Δεν θα ψηφίσω 3,1%

Δεν έχω αποφασίσει 14,3%

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

31,4% Νέα Δημοκρατία

13% ΠΑΣΟΚ

11,5% Πλεύση Ελευθερίας

10% Ελληνική Λύση

8% ΚΚΕ

6,4% ΣΥΡΙΖΑ

4,2% Φωνή Λογικής

2,8% ΜΕΡΑ 25

2,5% Κίνημα Δημοκρατίας

2,2% ΝΙΚΗ

1,1% Σπαρτιάτες

1,1% Νέα Αριστερά

5,2% άλλο κόμμα

Στο ερώτημα για το «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο πρωθυπουργό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 32,6%, με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει 5,8%.

Στο ερώτημα για το αν οι πολίτες θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 49,1% απαντά «σίγουρα όχι» και το 17,8% «μάλλον όχι», συγκροτώντας συνολικά ένα 66,9% αρνητικής στάσης. Αντίθετα, το 20,8% δηλώνει «μάλλον ναι» και το 9,7% «σίγουρα ναι», ενώ το 2,6% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Στην περίπτωση ενός νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 62,5% δηλώνει «σίγουρα όχι» και το 15,9% «μάλλον όχι». Αντίθετα, το 11,4% απαντά «μάλλον ναι» και το 8,8% «σίγουρα ναι», ενώ το 1,4% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».