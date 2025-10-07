AKTOR: Πού θα στηριχτεί ο νέος κύκλος ανάπτυξης, «στοίχημα» οι ΑΠΕ - Οι Παραχωρήσεις και η Ρουμανία

Βάση στον τομέα ΑΠΕ και ευρύτερα ενέργειας δίνει πλέον ο όμιλος, μετά τις επιτυχημένες κινήσεις σε κατασκευή – παραχωρήσεις. Τι ετοιμάζει για τη συνέχεια σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, έρχονται νέες εξαγορές. Ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός. Επέκταση στη Ρουμανία και άλλες χώρες.

Στη δυναμική επέκταση στην ενέργεια, κατά κύριο λόγος στις ΑΠΕ, αλλά και στον τομέα αποθήκευσης (μπαταρία) εν αναμονή των εξελίξεων στο πλαίσιο αναμένεται να στηριχθεί, κατά βάση, ο νέος, ή καλύτερα ο επόμενος (δεύτερος) κύκλος ανάπτυξης του ομίλου AKTOR. Μάλιστα, όπως ανέφερε χτες, στο περιθώριο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εισηγμένης, ο επικεφαλής της, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, αναμένονται τουλάχιστον 2 κινήσεις (εξαγορές) στον τομέα, με εστίαση στις ΑΠΕ, προς ενίσχυση των μελλοντικών ροών όταν «πέσουν οι ρυθμοί» στην κατασκευή, δίχως να αποκλείει, υπό προϋποθέσεις, αν και για την ώρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, την είσοδο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον. «Μιλάμε για να αποκτήσουμε πιο πολλά πάρκα με ανανεώσιμες, δεν με… τρελαίνει το αντικείμενο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά στο μέλλον δεν το αποκλείω, μπορεί να γίνει ελκυστικός ο τομέας», σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου.

«Χέρι – χέρι» ΑΠΕ και Παραχωρήσεις

Όπως, πάντως, προκύπτει, έχοντας «κλείσει» ο όμιλος τον πρώτο κύκλο ανάπτυξης, και μάλιστα πετυχημένα, με την απόκτηση και ενσωμάτωση της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) με θετικά μάλιστα οικονομικά μεγέθη – κέρδη και παραγωγή - ολοκλήρωση μεγάλων έργων στην ώρα τους, αλλά και την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις που θα φέρει ροές 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος 10ετίας, πλέον, εστιάζει η διοίκησή του στην νέο κύκλο επέκτασης. Που θα στηρίζεται σε ενέργεια αλλά και σε συμπληρωματικές προς την κατασκευή δράσεις, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, που χαρακτήρισε τον τομέα «νέο στοίχημα» για τα επόμενα 2-3 έτη.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η διοίκηση του ομίλου, μιλώντας σε αναλυτές, έδωσε έμφαση στις ΑΠΕ κάνοντας λόγο για εξέταση τουλάχιστον 4 συναλλαγών, κάποιες εκ των οποίων ίσως ολοκληρωθούν φέτος. Eκτιμάται ότι τέλος 2025 ο όμιλος θα έχει σε λειτουργία πακέτο 500 MW σε αιολικά και φωτοβολταϊκά. Ευρύτερος στόχος παραμένουν τα 1,3GW το 2028. Παλιότερα η διοίκηση του ομίλου, όταν παρουσίαζε το πλάνο με τις 5 θυγατρικές, είχε θέσει ως αρχικό (τότε) στόχο την δημιουργία ισορροπημένου χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων στο τέλος της δεκαετίας, όπου το διαφοροποιημένο μίγμα EBITDA θα προέρχεται κατά 30% από τις ΑΠΕ.

Προφανώς, ο όμιλος εστιάζει και στον τομέα Παραχωρήσεων έχοντας «ανοιχτή» την υπόθεση εξαγοράς δύο τέτοιων projects (ενδεχομένως το ένα η είσοδος των AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον ΒΟΑΚ, όπου επενδυτής είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία. Μάλιστα, η περαιτέρω ανάπτυξη στην εν λόγω βαλκανική αγορά είναι στα σχέδια του ομίλου, ιδίως στον τομέα παραχωρήσεων, όταν η τοπική κυβέρνηση προωθήσει τέτοιο πακέτο συμβάσεων. «Και καινούργιες παραχωρήσεις κοιτάμε και στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, με ενδιαφέρει η Ρουμανία, θα μπει σε αυτή την πορεία και θα είμαστε εκεί όσο πιο επιθετικά», σημείωσε.

Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει και για επέκταση στις ΑΠΕ στην Ρουμανία. Επίσης, σε περίπου ένα έτος θα ολοκληρωθεί και ο τεχνολογικός – ψηφιακός εσωτερικός μετασχηματισμός του ομίλου (συστήματα Primavera κ.α.), για καλύτερη διαχείριση π.χ. του κόστους, που θα επιτρέψει στον όμιλο να επεκταθεί και σε άλλες ξένες αγορές. «Η επιτυχία στον νέο κύκλο ανάπτυξης και επενδύσεων, όπως έγινε με τον πρώτο, θα αποτελέσει και πάτημα για επέκταση σε άλλες χώρες στο εξωτερικό», ανέφερε ο κ. Εξάρχου, δίχως να κατονομάζει με σαφήνεια αν αφορά το σχέδιο αυτή σε Βαλκάνια (π.χ. Βουλγαρία), Ανατολική Ευρώπη (π.χ. Ουκρανία), άλλες κοντινές (και μόνο) χώρες στην Ε.Ε. ή τη Μέση Ανατολή.

Όπως και χτες αναφέραμε, οι τομείς ΑΠΕ και Παραχωρήσεων είναι αυτοί για τους οποίους η AKTOR εξετάζει την προοπτική αυτόνομης εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο, με τον κ. Εξάρχου στη συνέχεια να διευκρινίζει ότι αναφέρεται στο μέλλον. Ο επικεφαλής του Ομίλου σημείωσε ότι εφεξής θα δοθεί σημαντικό βάρος στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για τομέα δραστηριότητας που θα μεγαλώνει εξ ίσου με τον κλάδο παραχωρήσεων, προαναγγέλλοντας ότι έως το τέλος του έτους ο Όμιλος θα ανακοινώσει μία ή δύο εξαγορές στον συγκεκριμένο κλάδο.

Βάσει των εκτιμήσεων της διοίκησης του Ομίλου με την ενσωμάτωση της Άκτωρ Παραχωρήσεις αναμένονται συνολικές χρηματικές ροές ύψους 1,2 δισ. (500 εκατ. από τις νέες παραχωρήσεις, 600 εκατ. από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και 120 εκατ. από τις συνέργειες τω παραχωρήσεων με τον υπόλοιπο όμιλο - κατασκευές κ.λπ.), πέραν των περίπου 760 εκατ. που αφορούν σε ανεκτέλεστο για την AKTOR. Επισήμανε, μάλιστα, ότι με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, αλλά κυρίως λόγω της γενικότερης ανάπτυξής του, αναθεωρούνται προς το καλύτερο οι στόχοι της εταιρείας, καθώς επιτυγχάνεται (με αναγωγή σε ετήσια βάση) EBITDA ύψους 210 εκατ. για το 2025 και 460 εκατ. για το 2030, αντίστοιχα.

Να θυμίσουμε ότι τα κεφάλαια που προορίζονταν για το deal ακινήτων με την Prodea που ακυρώθηκε (50 εκατ.) θα πάνε κατά ποσό 20 εκατ. σε κεφάλαιο κίνησης για τις ΑΠΕ και 30 εκατ. σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό για τις παραχωρήσεις (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις).

«Δυνατή» η κατασκευή

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε επίσης ότι θα συνεχιστεί η ενίσχυση στην κατασκευή, καθώς ολοκληρώνεται προσεχώς και η ολοκλήρωση της απόκτησης της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, ενώ γενικότερα αναμένονται και άλλες κινήσεις – συνέργειες, «θέλουμε να αναπτύξουμε τις κατασκευές να διατηρήσουμε το ποσοστό μας στην αγορά και ενδεχομένως να το αυξήσουμε», πρόσθεσε. Με τον μετασχηματισμό να προχωρά και να ολοκληρώνεται εντός Οκτωβρίου, με τον όμιλο να έχει 5 διακριτές θυγατρικές – «πυλώνες» (Κατασκευή, Ενέργεια – ΑΠΕ, Παραχωρήσεις, Ακίνητα, Facility Management) αλλά την μητρική holding εισηγμένη να αποφεύγει, έτσι, να δίνει ισχυρές εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών, προς όφελος του γκρουπ, της αξίας του και των μετόχων, όπως αναφέρθηκε.

Να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση το 81% των EBITDA του ομίλου έρχονται από την κατασκευή με τη διοίκηση της εισηγμένης να επιθυμεί, προς διαφοροποίηση των εσόδων και διασφάλισης των μελλοντικών ροών, το ποσοστό φέτος να μειωθεί στο 48% και το 2030 χαμηλότερα, με ανάλογη ενίσχυση των άλλων τομέων, χωρίς συνολικά να επηρεαστεί η συνολική τελική λειτουργική κερδοφορία. Και υπογράμμισε ότι στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων, αναπτύσσοντας καινούριους τομείς δραστηριοτήτων ώστε να μην εξαρτάται μόνο από τον κλάδο της κατασκευής και να μην επηρεάζεται από πιθανές διακυμάνσεις μέρες στα παραδοσιακά δημόσια έργα.

Σε σχέση με το guidance, η διοίκηση της AKTOR έχει πρόσφατα κάνει λόγο (σε αναλυτές) για στόχο (συνολικά) EBITDA ύψους 180-200 εκατ. ευρώ (pro forma) το 2025 και περίπου 400 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Τα ακίνητα

Ο κ. Εξάρχου επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι αν και η συμφωνία με την Prodea είχε πέρυσι κριθεί επωφελής για τον στόχο επίτευξης σημαντικών μελλοντικών ροών, εντούτοις, όταν προέκυψε η ευκαιρία απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με καλύτερους όρους (λιγότερος και φθηνότερος δανεισμός από τα σχεδόν 600 εκατ. τρων ακινήτων), αλλά και με επίτευξη των στόχων του business plan χωρίς το real estate, άλλαξε απόφαση και ακυρώθηκε το deal. Πάντως, στην AKTOR κοιτάζουν τον κλάδο για την εξαγορά μεμονωμένων assets και όχι απαραίτητα «πακέτων» ακινήτων.

Η νέα γενιά έργων

Σύμφωνα, επίσης, με τον κ. Εξάρχου, ο ρυθμός ανάπτυξης θεωρείται διατηρήσιμος με τον όμιλο να διακρίνεται και για τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα. «Διατηρώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχει στο μέλλον και τα ταμειακά διαθέσιμα είναι μεγαλύτερα οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας», ανέφερε. Ενώ για το ενδεχόμενο έκδοσης εταιρικού ομολόγου σημείωσε ότι «για την ώρα απλώς εξετάζεται».

Σε σχέση με τη νέα γενιά έργων, τόνισε την αναγκαιότητα των υφιστάμενων Πρότυπων Προτάσεων (για νέους δρόμους στην Αττική, ως επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς νότια προάστια – Ελληνικό, Μεσόγεια, Ραφήνα/Λαύριο) ή όσων προταθούν μελλοντικά, δηλώνοντας την αναγκαιότητα να προχωρήσουν. Σημείωσε επίσης την ανάγκη για υλοποίηση νέων έργων ύδρευσης αλλά και υποδομών κατά της λειψυδρίας, για την κατασκευή επεκτάσεων του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έργων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στον Κηφισό (αλλά και αντιπλημμυρικά) κ.α.. «Κάποια στιγμή θα προχωρήσουν οι Πρότυπες Προτάσεις, υπάρχει ανάγκη. Τα νέα έργα δεν θα είναι πλέον κλασσικά δημόσια, αλλά συγχρηματοδοτούμενα, με περισσότερες συμβάσεις παραχώρησης και λιγότερα ΣΔΙΤ», σημείωσε χαρακτηριστικά.