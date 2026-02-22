Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Θεσσαλονίκη: Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τελέστηκε σήμερα στον ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Την τελετή διοργάνωσαν το Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη και το Σωματείο "Ουκρανο-Ελληνική Πρωτοβουλία" με την ευλογία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Σημειώνεται ότι σε δύο μέρες, στις 24 Φεβρουαρίου, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία
Ελλάδα
