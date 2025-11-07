Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας: Υπογραφές για αμερικανικό LNG – Πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο στη ΝΑ Ευρώπη

Προμηθευτής η Venture Global, υπογραφή MoUs με Naftogaz (Ουκρανία) και Nova (Ρουμανία) για διάθεση καυσίμου.

Μακροχρόνιο συμβόλαιο για την εισαγωγή αμερικανικού LNG υπογράφηκε πριν από λίγο από την κοινοπραξία των Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 6η Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) στο Ζάππειο. Το deal της κοινοπραξίας AS LNG είναι το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη τη ΝΑ Ευρώπη.

Προμηθευτής του καυσίμου θα είναι η Venture Global από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το καύσιμο προορίζεται κυρίως για τις ευρωπαϊκές χώρες του Κάθετου διαδρόμου, χωρίς να αποκλείεται η αξιοποίηση μικρών ποσοτήτων στην εγχώρια αγορά.

Η συμφωνία αγοραπωλησίας διάρκειας 20 ετών θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2030. Βάσει των όρων της συμφωνίας, προβλέπεται η προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως (MTPA), ενώ η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA). Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα, με κοινή συμφωνία των μερών, να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω. Οι ποσότητες αυτές θα μεταφέρονται στην Ελλάδα από την AS LNG με σκοπό την πώλησή τους σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του εξαγωγικού χαρακτήρα της συμφωνίας, στην P-TEC υπογράφηκαν παράλληλα MoUs με τις εταιρείες Naftogaz (Ουκρανία) και Nova (Ρουμανία) για διάθεση καυσίμου. Τα MoUs αποτελούν το πρώτο βήμα για τη διαπραγμάτευση με την AS LNG των όρων πώλησης, όπως των ποσοτήτων.

«Πρόκειται για ιστορική ημέρα. Είναι μία οικονομική συμφωνία που επισφραγίζει την οικονομική βιωσιμότητα του Κάθετου Διαδρόμου», σημείωσε η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά την τελετή υπογραφής.

«Είναι μία ιστορική συμφωνία για την απόκτηση σημαντικών ποσοτήτων LNG, η οποία συνδυάζεται με την υπογραφή MoUs με τρεις ευρωπαϊκές χώρες για τη διάθεση του καυσίμου», σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου. Ευχαρίστησε τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον Έλληνα υπουργό ΠΕΝ Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και την Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα.

«Στόχος μας στη ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι να διασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, με προσιτή ενέργεια. Είναι μια ιστορική συμφωνία, πρόκειται για το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη. Τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν σημαντικα σήματα ενεργειακής ασφάλειας και συνδεσιμότητας της ευρύτερης περιοχής», υπογράμμισε ο CEO της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο οποίος επίσης ευχαρίστησε τους δύο Αμερικανούς υπουργούς, τον κ. Παπασταύρου και την Αμερικανίδα πρέσβη.

Όπως έγραψε το Insider.gr, με την κίνησή της η AS LNG ενισχύει την προοπτική εξέλιξης της Ελλάδας σε πύλη εισόδου αμερικανικού LNG, για τη διάθεσή του στη νοτιοανατολική και την ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, μακροχρόνιες συμφωνίες όπως αυτές της ελληνικής κοινοπραξίας ενισχύουν τις εμπορικές προοπτικές του Κάθετου Διαδρόμου, δημιουργώντας θετικές προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει αμερικανική χρηματοδότηση μέσω του DFC, για την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύσουν τη μεταφορική δυναμικότητα της συγκεκριμένης όδευσης.

Σημειώνεται ότι στην AS LNG (ATLANTIC – SEE LNG TRADE) ο AKTOR συμμετέχει μέσω της θυγατρικής του Aktor Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%.

Τα MoU με Ρουμανία και Ουκρανία

Υπεγράφη Συμφωνία Εκδήλωσης Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (Joint Statement of Mutual Intent) με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz of Ukraine, βάσει της οποίας η Naftogaz εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 0,7 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), μετά την επαναεριοποίηση (regasification), για διάρκεια είκοσι (20) ετών, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2030.

Αντίστοιχα, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τις ρουμανικές εταιρείες NOVA POWER & GAS S.R.L. και S.N.T.G.N. Transgaz S.A., βάσει του οποίου οι δύο εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), για περίοδο είκοσι (20) ετών, επίσης από το 2030.

Συνολικά, τα Μνημόνια Κατανόησης αντιστοιχούν σε ποσότητες LNG έως 3,7 δισ. κυβικών μέτρων (BCM).