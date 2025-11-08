Έως 25 δισ. το deal για LNG – Τα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας

Προμήθεια μέχρι 4 δισ. κυβικών μέτρων για μία 20ετία, από το 2030. Δεύτερο deal με ελληνικό χρώμα για τη Venture Global από τις ΗΠΑ. Διαπραγματεύσεις και με άλλους πελάτες στον Κάθετο Διάδρομο, πιθανόν τρίτος «παίκτης» στην κοινοπραξία σύντομα.

Τα 25 δισ. ευρώ μπορεί να φτάσει σε αξία το deal της κοινοπραξίας Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για εισαγωγή αμερικανικού LNG, αν φτάσει στις μέγιστες ποσότητες καυσίμου και με βάση τις υφιστάμενες τιμές του TTF, όπως επισημαίνουν πηγές στο Insider.gr.

Υπενθυμίζεται πως η AS LNG, κοινοπραξία των Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας, υπέγραψε χθες μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Venture Global για την εισαγωγή αμερικανικού LNG. Οι υπογραφές έπεσαν στο περιθώριο της 6ης Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) στο Ζάππειο. Το deal είναι το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη τη ΝΑ Ευρώπη.

Το συμβόλαιο έχει διάρκεια 20 έτη, ξεκινώντας από το 2030. Για την προμήθεια του LNG, προβλέπεται ελάχιστη ποσότητα 0,7 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) και μέγιστη 4 bcm σε ετήσια βάση. Η ακριβής ποσότητα θα «κλειδώσει» έπειτα από τη σύναψη συμφωνιών για τη διάθεση του καυσίμου.

Από την ακριβή ποσότητα θα εξαρτηθεί και το αν η κοινοπραξία θα ενδιαφερθεί για τη ναύλωση ή την κατασκευή πλοίων για τη μεταφορά LNG. Αν και υπήρξαν στα μίντια τις προηγούμενες ημέρες αναφορές στο «φόρμουλα» της ακτοπλοϊκής μεταφοράς των φορτίων LNG, το θέμα δεν έχει απασχολήσει έως τώρα την κοινοπραξία, καθώς τα δεδομένα θα είναι τελείως διαφορετικά αν «κλειδώσει» η αγορά 0,7 bcm, σε σχέση με την εισαγωγή 4 bcm ετησίως.

Οι πρώτοι υποψήφιοι πελάτες

Την ίδια στιγμή, ανοικτό είναι το ενδεχόμενο μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει και τρίτος εταίρος στην κοινοπραξία, ο οποίος θα πλαισιώσει τις Aktor και ΔΕΠΑ Εμπορίας. Από την άλλη πλευρά, το αέριο προορίζεται κυρίως για εκτός των ελληνικών συνόρων, με την κοινοπραξία να έχει σχεδόν αποκλειστικά εξαγωγικό χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η αξιοποίηση μικρών ποσοτήτων στην εγχώρια αγορά.

Η αξία των 25 δισ. προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το σενάριο εισαγωγής στα επίπεδα του πλαφόν, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή του αερίου στον ολλανδικό κόμβο, η οποία κινείται περί τα 30 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Στο περιθώριο της Συνόδου χθες υπογράφηκαν επίσης τα πρώτα MoU με υποψήφιους αγοραστές του αερίου. Η πρώτη Συμφωνία Εκδήλωσης Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος συνάφθηκε με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz of Ukraine, βάσει της οποίας η Naftogaz εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 1 bcm ανά έτος.

Συζητήσεις και με άλλες εταιρείες

Η προμήθεια «συγχρονίζεται» με το συμβόλαιο της AS LNG με τη Venture Global, δηλαδή θα έχουν διάρκεια 20 ετών, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2030. Το ίδιο ισχύει με την προοπτική προμήθειας καυσίμου και στον δεύτερο υποψήφιο «πελάτη», τη ρουμανική Nova Power & Gas, με την οποία επίσης υπογράφηκε MoU χθες στο περιθώριο της Συνόδου, για προμήθεια καυσίμου έως περίπου 2 bcm ανά έτος.

Χθες υπογράφηκε επίσης MoU με την Transgaz, διαχειρίστρια του ρουμανικού συστήματος μεταφορές αερίου, το οποίο αφορά θέματα διαμετακόμισης του καυσίμου από την εν λόγω χώρα.

Την ίδια στιγμή, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με άλλες εταιρείες -τόσο από τις δύο παραπάνω χώρες όσο και από άλλες ευρωπαϊκές αγορές- για την πώληση αμερικανικού LNG. Κοινό χαρακτηριστικό και όλων των νέων υποψήφιων πελατών είναι ότι πρόκειται για «παίκτες» από χώρες από τις οποίες διέρχεται ο Κάθετος Διάδρομος αερίου.

Τέταρτο μακροχρόνιο συμβόλαιο για τη ΔΕΠΑ

Όσον αφορά τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, και με δεδομένο τον δημόσιο χαρακτήρα της, γνώμονας για deals αυτού του είδους είναι και η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές του 2028, όταν θα απαγορευτούν οι εισαγωγές ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, η Ελλάδα θα προμηθεύεται αέριο μέσω ενός μακροχρόνιου συμβολαίου – αυτού της ΔΕΠΑ Εμπορίας με τη Socar, για την προμήθεια 1 bcm αζερικού αερίου μέσω του TAP.

Σε αυτό το πλαίσιο, το deal με την Venture Global είναι το τέταρτο μακροχρόνιο συμβόλαιο που υπογράφει. Εκτός από τη σύμβαση με τη Socar, έχει συνάψει σύμβαση με την Gazprom καθώς και στο παρελθόν με την αλγερινή Sonatrach για LNG.

Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για το δεύτερο deal με ελληνικό «χρώμα» που κλείνει η Venture Global, καθώς από τον Σεπτέμβριο του 2024 υπέγραψε πενταετή συμφωνία με την Gastrade, για την επαναεριοποίηση έως και 1 εκατομμυρίου μετρικών τόνων LNG στο FSRU της Αλεξανδρούπολης με διάρκεια πέντε ετών. Με αυτό τον τρόπο, απέκτησε πρόσβαση στο 25% της συνολικής χωρητικότητας του τερματικού σταθμού ή περίπου 12 φορτία ετησίως.

