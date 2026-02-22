Τουρισμός: Υψηλές πληρότητες αλλά με αστερίσκους για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Ποιες αποδράσεις εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων σχεδιάζουν οι εκδρομείς - Οι υψηλές πληρότητες και οι αστερίσκοι για τον χειμερινό τουρισμό.

Υψηλές πληρότητες αλλά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά εμφανίζει η τουριστική κίνηση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Κερδισμένοι της περιόδου αποδεικνύονται οι προορισμοί που γειτνιάζουν με τις μεγάλες πόλεις αλλά και αυτοί που έχουν επενδύσει σε καρναβαλικές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια. Από την άλλοι, οι προορισμοί των ορεινών όγκων και δη τα χιονοδρομικά, δεν φαίνεται να κερδίζουν ιδιαίτερο έδαφος φέτος, παρότι ημερολογιακά θα μπορούσαν να ευνοηθούν.

Οι διαφορετικές ταχύτητες

Σύμφωνα με παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς οι φετινές πληρότητες κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα, φτάνοντας ανά περιπτώσεις και το 100%. Ειδοποιός διαφορά όμως και το 2026 αποτελεί η πιο σύντομη διάρκεια παραμονής - κατά μια ημέρα - η οποία περιορίζει μεσοσταθμικά την πληρότητα κατά την διάρκεια του τριημέρου.

Όπως επισημαίνουν φορείς του κλάδου, τα τελευταία χρόνια αλλά και φέτος παρατηρείται έντονα οι διανυκτερεύσεις κατά το τριήμερο να πέφτουν στις δύο ημέρες, ειδικά για τους προορισμούς των ορεινών όγκων. Γεγονός που αν συνδυαστεί με την ασθενική κίνηση των εορτών κατά τις πρώτες ημέρες του έτους, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που επηρέασαν την ζήτηση στην περίπτωση των ορεινών όγκων, αλλά και με τις καιρικές συνθήκες που έχουν κρατήσει τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας κλειστά κατά τις καθημερινές, επηρεάζει τις συνολικές επιδόσεις. Υπό αυτό το πρίσμα παράγοντες του κλάδου κάνουν λόγο για διαφορετικές ταχύτητες επισημαίνοντας ότι τα ρεκόρ του κλάδου δεν ισχύουν στην περίπτωση του χειμερινού τουρισμού, ο οποίος δεν βασίζεται σε διεθνείς επισκέπτες αλλά σε εγχώριους και η σεζόν του περιορίζεται ούτως η άλλως στις 120 ημέρες.

Κερδίζει έδαφος το last minute

Κερδισμένοι της περιόδου, με τους παραπάνω βεβαίως αστερίσκους, εμφανίζονται οι προορισμοί που γειτνιάζουν με τις μεγάλες πόλεις αλλά και αυτοί που έχουν επενδύσει σε καρναβαλικές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα βέβαια, φέτος παρατηρήθηκε κινητικότητα και προς νησιωτικούς προορισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean.

Θετική πορεία καταγράφει και η ζήτηση οργανωμένων διακοπών από τους Έλληνες εκδρομείς για αποδράσεις κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA). Η εικόνα μάλιστα είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2025. Παράλληλα ενισχυμένη φαίνεται και η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, για οδικά ταξίδια, γεγονός που θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις συνολικές επιδόσεις.

Οι προορισμοί που έχουν την τιμητική τους

Η ζήτηση επικεντρώνεται σε προορισμούς που συνδυάζουν εορταστική ατμόσφαιρα, καρναβαλικά δρώμενα και εμπειρίες αυθεντικού τοπικού χαρακτήρα. Στους προορισμούς που ξεχωρίζουν, συγκαταλέγονται φυσικά η Πάτρα, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Νάουσα, αλλά και ο Άγιος Γερμανός, το Ναύπλιο, τα Μετέωρα, το Καρπενήσι, η Θράκη, η Αράχωβα, τα Καλάβρυτα, τα Τρίκαλα Κορινθίας, τα Ζαγοροχώρια, η Λαμία και η Λευκάδα.

Εξωτερικό προτιμούν όλο και περισσότερο οι Έλληνες

Παράγοντας που μπορεί να επηρεάζει την ζήτηση των ορεινών όγκων και εγχώρια αποδεικνύεται και η αύξηση της ζήτησης για αποδράσεις στο εξωτερικό, η οποία επίσης διαφαίνεται έντονα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την FedHATTA για παράδειγμα, ισχυρό καταγράφεται το ενδιαφέρον φέτος και για ταξίδια στο εξωτερικό, σε προορισμούς όπως η Βενετία, η Ρώμη, η Πράγα, η Βαρκελώνη, η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, η Σόφια και το Βουκουρέστι. Ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων βρίσκεται επίσης η Αίγυπτος, το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη.

Αντίστοιχα είναι τα δεδομένα κι από τον μεγαλύτερο εγχώριο αερομεταφορέα, Aegean. Σύμφωνα με τα δεδομένα της αεροπορικής, οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν φέτος κυρίως δημοφιλείς για την περίοδο, διαχρονικούς προορισμούς του εξωτερικού, όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα βέβαια υψηλές πληρότητες καταγράφουν και προορισμοί εναλλακτικοί και λιγότερο δημοφιλείς, όπως η Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ, αλλά και η Τζέντα, το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι.

Όσο για το δίκτυο εσωτερικού, βάσει των στοιχείων της Aegean, ιδιαίτερα υψηλά στη λίστα προτιμήσεων βρίσκονται και νησιωτικοί προορισμοί. Από της βάση της Αθήνας για παράδειγμα πέρα από την Αλεξανδρούπολη, υψηλές πληρότητες εμφάνισαν οι πτήσεις προς Ηράκλειο, Χίο, Σαντορίνη και Ρόδο. Αντίστοιχα από την Θεσσαλονίκη αυξημένο ενδιαφέρον για την περίοδο εμφάνισαν η Χίος, η Λήμνου η Κως, το Ηράκλειο και η Ρόδος.