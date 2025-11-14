Η ΕΤΜΕ ανέθεσε στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας την κατασκευή πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης

Το έργο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP) και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ.

Στη φάση της υλοποίησης περνά η συνεργασία της ΕΤΜΕ και των Ναυπηγείων Σαλαμίνας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή και συναρμολόγηση της μη επανδρωμένης πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform for Maritime Surveillance).

Το έργο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP) και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο, σηματοδοτώντας την είσοδο στην παραγωγική φάση ενός εμβληματικού ευρωπαϊκού αμυντικού προγράμματος.

Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του κύριου καταστρώματος και των πλωτήρων της εξέδρας. Η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία της πλατφόρμας στο Μυρτώο Πέλαγος αναμένεται τον Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με την ΕΤΜΕ, το έργο αναδεικνύει την ικανότητα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να συμβάλλει ενεργά σε εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα ασφάλειας, μέσα από καινοτομία και τεχνολογική αριστεία. Παράλληλα, η ανάθεση της κατασκευής στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αναλαμβάνουν την κατασκευή της κύριας δομής της πλατφόρμας, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την εξειδίκευση του προσωπικού τους, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια παραγωγική αλυσίδα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διεθνές πλαίσιο, με τη Naval Group να έχει τον τεχνικό συντονισμό, εξασφαλίζοντας την τεχνική αρτιότητα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΤΜΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΜΕ, Αντώνης Πέππας, σημείωσε ότι η έναρξη της κατασκευής της εξέδρας «αποδεικνύει ότι τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης στην 'Αμυνα οδηγούν σε απτά αποτελέσματα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική οικονομία».

Ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Γεώργιος Κόρος, τόνισε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί «αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της ποιότητας του έργου των Ναυπηγείων», προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και την εξειδίκευση σε έργα εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ