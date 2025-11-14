Επιχειρήσεις | Διεθνή

Shein: Θα καθυστερήσει το άνοιγμα φυσικών καταστημάτων στη Γαλλία

Shein / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η απόφαση έρχεται εν μέσω κύματος πολιτικών αντιδράσεων στη Γαλλία για τα εγκαίνια, την περασμένη εβδομάδα, του πρώτου φυσικού καταστήματος της Shein στο BHV στο Παρίσι.

Ο ιδιοκτήτης του ιστορικού πολυκαταστήματος BHV Marais στο Παρίσι δήλωσε ότι θα καθυστερήσει το άνοιγμα των φυσικών καταστημάτων της Shein σε περιφερειακές πόλεις, επικαλούμενος υπερβολικά μεγάλη ζήτηση και ανεπαρκή χώρο στα συγκεκριμένα σημεία.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω κύματος πολιτικών αντιδράσεων στη Γαλλία για τα εγκαίνια, την περασμένη εβδομάδα, του πρώτου φυσικού καταστήματος της Shein στο BHV στο Παρίσι. Πρόσθετα καταστήματα της Shein επρόκειτο να ανοίξουν ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου σε πολυκαταστήματα στη Ντιζόν, στη Ρεμς, στη Γκρενόμπλ, στο Ανζέ και στη Λιμόζ.

«Έχουμε τεράστια κίνηση στο κατάστημά μας», δήλωσε την Παρασκευή στην BFM TV ο ιδιοκτήτης του BHV, Φρεντερίκ Μερλέν, αναφερόμενος στο κατάστημα της Shein στο Παρίσι. «Πρέπει να προσαρμόσουμε την προσφορά και τις τιμές». Πρόσθεσε ότι η καθυστέρηση θα διαρκέσει μερικές ημέρες ή εβδομάδες.

Εκπρόσωπος της Shein δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Shein, που ιδρύθηκε στην Κίνα και πλέον εδρεύει στη Σιγκαπούρη, εξελίχθηκε σε διαδικτυακό φαινόμενο λιανικής, αποστέλλοντας φθηνά ρούχα και άλλα προϊόντα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.

