Wall Street: Δεν έκανε το 4X4 o Dow - «Φρέναρε» η χαρά της ισχυρής αγοράς εργασίας

Ανεβοκατέβηκαν οι αμερικανικές μετοχές την Τετάρτη στην Wall Street, στον απόηχο μίας ανέλπιστα ισχυρής έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ που επίσης ανέφερε πως το ποσοστό ανεργίας βελτιώθηκε τον Ιανουάριο, κάτι από την μία δημιούργει ελπίδες ότι η οικονομία των ΗΠΑ μπορεί να παραμείνει σταθερή και να συνεχίσει να αποφέρει μεγάλα κέρδη στις εταιρείες, αλλά από την άλλη όμως ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία μπορούν να κρατήσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στο «pause» όσον αφορά τις μειώσεις των επιτοκίων, τα οποία παραμένοντας υψηλά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις τιμές των μετοχών και κάθε είδους άλλων επενδύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones υποχώρησε 0,13% στις 50.121 μονάδες, στην πρώτη του πτώση μετά από τρεις «νικηφόρες» συνεδριάσεις, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 διολίσθησε 0,04% στις 6.938 μονάδες, Ο τεχνολογικός δείκτης ο Nasdaq ολοκλήρωσε στο -0,16% στις 23.066 μονάδες.

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε τον Ιανουάριο 130.000 θέσεις εργασίας, πολύ πάνω από τις 66.000 που αναμενόταν, μετά από τις 48.000 τον Δεκέμβριο (αναθεωρημένες από 50.000), ενώ τοποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3%, έναντι 4,4% που αναμενόταν.

Μπορεί η έκθεση να έδειξε τα ισχυρότερα κέρδη στις θέσεις εργασίας εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, ωστόσο οι κλάδοι που δημιούργησαν νέες δουλειές ήταν λίγοι και κυρίως επικεντρωμένοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι πρόσθεσαν 124.000 συνολικές θέσεις εργασίας. Επίσης, μεταξύ των παραγόντων που επηρέασαν το κλίμα ήταν μια μεγάλη προς τα κάτω αναθεώρηση των νέων θέσεων εργασίας του 2025, με τη μέση μηνιαία αύξηση πέρυσι να ήταν μόλις 15.000.

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να μειώσει τα επιτόκια αρκετά γρήγορα για να αντιμετωπίσει τυχόν εξασθένηση των συνθηκών της αγοράς εργασίας πριν από αυτό το καλοκαίρι, θορύβησε τους επενδυτές.

«Αυτό είναι γενικά ένα καλό σημάδι (σημ. η ισχυρή έκθεση), όπως θα περίμενε κανείς, ωστόσο σίγουρα δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο όσον αφορά την αγορά εργασίας. «Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση» θα ήταν μια καλύτερη περιγραφή. Το ποσοστό ανεργίας βελτιώνεται σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά σημάδια ότι η αγορά εργασίας παραμένει εξαιρετικά αδύναμη», δήλωσε ο Ρικ Γουέντελ, CIO στην RFG Advisory, αναφέροντας ως παράδειγμα ένα χαμηλό ποσοστό αποχωρήσεων.

Μετά την δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση του Ιανουαρίου, «βλέπουμε την αγορά να μειώνει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και να επηρεάζεται από την αύξηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντd, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Baird Private Wealth Management με έδρα το Κεντάκι. «Εάν τα πράγματα πάνε στραβά για οποιονδήποτε λόγο μέχρι αυτό το καλοκαίρι, η Fed έχει άφθονο περιθώριο να αντιδράσει εάν χρειαστεί και πιθανότατα μπορεί να αλλάξει πορεία πριν συμβεί αυτό» τόνισε.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Mattel κατρακύλησε 25%, καθώς η αμερικανική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα κάτω των προσδοκιών, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από πτώση 25% στα καθαρά κέρδη και έσοδα ελαφρώς κάτω των προβλέψεων.

Η μετοχή της Moderna υποχώρησε περίπου 3,5%, μετά την άρνηση της αμερικανικής FDA να εξετάσει προς το παρόν την αίτηση για το πειραματικό εμβόλιο γρίπης mRNA-1010. Η εταιρεία ζήτησε συνάντηση με την Αρχή για να «κατανοήσει το επόμενο βήμα», εξέλιξη που υπενθυμίζει στους επενδυτές τον υψηλό ρυθμιστικό κίνδυνο στον κλάδο mRNA.

Στον αντίποδα, στον κλάδο cloud και ημιαγωγών, η εικόνα είναι πιο θετική, με την μετοχή της Cloudflare να ανεβαίνει περίπου 5% καθώς έδωσε ισχυρή πρόβλεψη για τα έσοδα α΄ τριμήνου, 620-621 εκατ. δολάρια, πάνω από τις εκτιμήσεις, ενώ και το guidance για το σύνολο της χρήσης υπερέβη τις προσδοκίες.