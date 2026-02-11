Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν τρεις κοινότητες κοντά στο Σινέλνικοβε, ανατολικά της πόλης Ντνίπρο.

Σε μια εξ αυτών, ένας άνδρας σκοτώθηκε και η σύζυγός του τραυματίστηκε. Λίγο μακρύτερα, ένα ζευγάρι και ο 45χρονος γιος τους βρήκαν τον θάνατο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε άλλο χωριό της περιοχής, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόβσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

