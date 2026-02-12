Νέα σελίδα στην οικονομική συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας - Συνέχεια με δύο συνέδρια

Η συνέχεια θα είναι άμεση με δύο επιχειρηματικά-οικονομικά συνέδρια που πρόκειται να διοργανωθούν σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη τους επόμενους μήνες.

Οι βάσεις για μια νέα σελίδα στην οικονομική συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας μπήκαν κατά την έκτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκε χθες στην Άγκυρα.

Η συνέχεια θα είναι άμεση με δύο επιχειρηματικά-οικονομικά συνέδρια, που πρόκειται να διοργανωθούν σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη τους επόμενους μήνες. Αυτό συμφώνησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με τον Τούρκο υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ κατά τη συνάντηση που είχαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο, στόχος των δύο συνεδρίων είναι να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή κυρίως από τον επιχειρηματικό τομέα των δύο χωρών με στόχο την επίτευξη συμφωνιών για νέες επενδύσεις και ενίσχυση του διμερούς εμπορίου.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, οι δυο υπουργοί είχαν συναντηθεί κατά τη φθινοπωρινή σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στη Ουάσιγκτον τον περασμένο Οκτώβριο. Και εκεί μπήκαν οι βάσεις για ένα σταθερό δίαυλο επικοινωνίας σε οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο ο οποίος πρόκειται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες.

Εξάλλου στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση περιλαμβάνεται και η συμφωνία για ενίσχυση των εμπορικών δεσμών με στόχο τον διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας και Τουρκίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Ελληνοτουρκικού Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, καθώς και άλλων επιχειρηματικών ενώσεων και των οργανισμών προώθησης επενδύσεων των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά στην κοινή δήλωση γίνεται και στην ενέργεια και ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Η ενίσχυση της ελληνοτουρκική συνεργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο και της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Τούρκο υπουργό Βιομηχανίας, Μεχμέτ Φατίχ Κάσιρ.

Εκτός από την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας οι δύο υπουργοί συμφώνησαν και στην ενεργοποίηση του μνημονίου συνεννόησης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχε υπογραφεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του Ανώτατο Συμβουλίου. Επίσης συμφώνησαν και για την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στους τομείς της μετρολογίας, της πιστοποίησης και των startups.

Τα επτά κείμενα

Μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου υπογράφτηκαν επτά κείμενα:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’.

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.