Πέθανε ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek»

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τετάρτη (11/02) σε ηλικία 48 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, πρωταγωνιστής της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς “Dawson’s Creek” («Νεανικές Ανησυχίες»), μετά από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τετάρτη (11/02) σε ηλικία 48 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, πρωταγωνιστής της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς “Dawson’s Creek” («Νεανικές Ανησυχίες»), μετά από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ πέθανε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και χάρη», ανέφερε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του ηθοποιού στο Instagram.

Ο Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος ήταν παντρεμένος και είχε έξι παιδιά, ανακοίνωσε τη διάγνωση καρκίνου το 2024.

Ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Ντόσον, του πρωταγωνιστή του ομώνυμου εφηβικού δράματος του 1998-2003 που ακολουθούσε μια ομάδα φίλων που ζούσαν σε μια μικρή πόλη της Μασαχουσέτης.

Ενώ είχε επίσης ρόλους στις ταινίες “Varsity Blues” και “The Rules of Attraction”, ο Βαν Ντερ Μπικ δεν καθιερώθηκε ποτέ πραγματικά στον κινηματογράφο, καθώς πάλευε να αποστασιοποιηθεί από την κληρονομιά του “Dawson’s Creek”.

Αλλά ο ηθοποιός επέμεινε ότι ήταν ευχαριστημένος με την επαγγελματική του πορεία.

«Συνολικά, έχω φερθεί με υπερηφάνεια στο παρελθόν μου αντί να το βλέπω ως κάτι που πρέπει να ξεφορτωθώ», δήλωσε στην ιστοσελίδα διασημοτήτων Page Six το 2011.

Η ανάρτηση της Τετάρτης στο Instagram έδειχνε μια φωτογραφία του Van Der Beek να φοράει ένα λευκό μπλουζάκι και ζακέτα. Την ανάρτηση κοινοποίησε επίσης η σύζυγός του Kimberly.

«Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν», πρόσθεσε η ανάρτηση.

«Προς το παρόν ζητάμε ειρηνική ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».