Υπόθεση κατασκοπείας: «Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα - Η πρώτη επαφή με τον σμήναρχο

Νέα στοιχεία για την υπόθεση κατασκοπείας έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς αποκαλύφθηκε το πότε ο σμήναρχος ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2024 έγινε η πρώτη επαφή του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας με τον σύνδεσμο στην Κίνα, ενώ η συνάντηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, στο Πεκίνο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το ΕΡΤnews, η πρώτη επαφή έγινε διαδικτυακά, ενώ η συνάντηση δια ζώσης έγινε στην κινεζική πρωτεύουσα με τον σύνδεσμο «Στίβεν Ουν».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Reader.gr