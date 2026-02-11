ΟΗΕ: Ανησυχία σχετικά με τα νέα ισραηλινά μέτρα για την Δυτική Όχθη

Τα νέα ισραηλινά μέτρα για την Δυτική Οχθη, που ανακοινώθηκαν το σαββατοκύριακο και καταδικάσθηκαν διεθνώς, κινδυνεύουν, σύμφωνα με τους αναλυτές, να επιταχύνουν την προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.

Τα σχέδια του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του επί της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, που ανοίγουν τον δρόμο για νέα επέκταση των εβραϊκών οικισμών, συνιστούν βήμα προς την ενίσχυση μίας παράνομης προσάρτησης, κατήγγειλε ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Τα νέα ισραηλινά μέτρα για την Δυτική Οχθη, που ανακοινώθηκαν το σαββατοκύριακο και καταδικάσθηκαν διεθνώς, κινδυνεύουν, σύμφωνα με τους αναλυτές, να επιταχύνουν την προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, να διευκολύνουν την αγορά γης από τους εβραίους εποίκους και να αναγκάσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό να περιορισθεί σε αστικούς θύλακες.

«Αν οι αποφάσεις αυτές εφαρμοσθούν, θα επιταχύνουν χωρίς καμία αμφιβολία την αφαίρεση των περιουσιών από τους Παλαιστίνιους και την αναγκαστική μεταφορά των ιδίων και θα οδηγήσουν στην δημιουργία νέων παράνομων ισραηλινών οικισμών», γράφει στην ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ.

«Είναι ένα νέο βήμα των ισραηλινών αρχών για να γίνει αδύνατη η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, κατά παραβίασιν των δικαιωμάτων αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού».

Τα νέα μέτρα διευκολύνουν την αγορά γης για τους ισραηλινούς εποίκους, κυρίως καταργώντας νόμο που ισχύει εδώ και δεκαετίες που απαγόρευε στους εβραίους να αγοράζουν απευθείας γη στην Δυτική Οχθη, η οποία κατελήφθη από το Ισραήλ κατά τον Πόλεμο των Εξι Ημερών το 1967 και έκτοτε τελεί υπό κατοχήν.

Τα μέτρα αυτά θα ενισχύσουν επίσης τον έλεγχο του Ισραήλ επί ορισμένων ζωνών της Δυτικής Οχθης όπου η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα την Ραμάλα, ασκεί εξουσία.

«Αυτό θα στερήσει ακόμη περισσότερο τους Παλαιστίνιους από τους φυσικούς τους πόρους και θα περιορίσει ακόμη περισσότερο τα δικαιώματά τους», καταγγέλλει ο Φόλκερ Τουρκ. «Θα ενισχύσει τον έλεγχο του Ισραήλ και την απορρόφηση της Δυτικής Οχθης στο Ισραήλ, παγιώνοντας τις παράνομες προσαρτήσεις».

Τα νέα μέτρα επιτρέπουν επίσης στο Ισραήλ να διοικεί δύο σημαντικούς ιερούς τόπους στο νότιο τμήμα της Δυτικής Οχθης, το Σπήλαιο των Πατριαρχών, ιερό τόπο και για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες στην Χεβρόνα και τον Τάφο της Ραχήλ στην Βηθλεέμ.

