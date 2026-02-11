Χρυσός: Ενισχύθηκε περισσότερο από 1% - Εκτόξευση για το ασήμι

Κέρδη περισσότερο του 1% σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, με το μέταλλο να ανακτά την ορμή μετά τις σύντομες, πρόσφατες απώλειες, την ώρα που επενδυτές ανέλυσαν μία ισχυρή έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε 1,19% στα 5.084,00 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας ενδοσυνεδριακά φτάσει τα 5.118,47 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο έκλεισαν 1,3% υψηλότερα στα 5.098,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Ιανουάριο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,3%, σηματοδοτώντας την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας που θα μπορούσε να δώσει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ περιθώριο να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια ενώ παρακολουθεί τον πληθωρισμό.

«Μια ισχυρή έκθεση για την απασχόληση δεν θα επηρεάσει τη νοοτροπία πίσω από την αγορά χρυσού, η οποία θεωρείται μακροπρόθεσμη και θεμελιώδης», δήλωσε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Ο χρυσός υπέστη έντονες πωλήσεις στις 30 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιλογή του για την προεδρία της Fed. Ωστόσο, το μέταλλο έχει κερδίσει περισσότερο από 17% φέτος, βασιζόμενο στην περσινή χρονιά ρεκόρ εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας και αυξημένων αγορών από τις κεντρικές τράπεζες.

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν απροσδόκητα αμετάβλητες τον Δεκέμβριο, ενδεχομένως θέτοντας τις καταναλωτικές δαπάνες και την οικονομία σε μια πιο αργή πορεία ανάπτυξης ενόψει της νέας χρονιάς.

Η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του προέδρου Τζερόμ Πάουελ, η οποία λήγει τον Μάιο, αλλά θα τα μειώσει αμέσως μετά τον Ιούνιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, με τους οικονομολόγους να προειδοποιούν ότι η πολιτική υπό τον πιθανό διάδοχό του, Κέβιν Γουόρς, θα μπορούσε να γίνει πολύ χαλαρή.

Στα άλλα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 4,2% στα 84,05 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση άνω του 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η τιμή spot της πλατίνας ενισχύθηκε 2,6% στα 2.140,83 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο πρόσθεσε 0,7% στα 1.719,52 δολάρια.