Ιταλία: Αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό, μόνο όμως με την έγκριση του κοινοβουλίου

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της, καθόρισε νέα, αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό. Πρόκειται για δέσμη μέτρων η οποία, όπως τονίζεται, προσαρμόζει την ιταλική νομοθεσία στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο.

Για να τεθούν σε ισχύ, θα πρέπει να εγκριθούν από το κοινοβούλιο διότι, τελικά, επελέγη η λύση του σχεδίου νόμου και όχι του νομοθετικού διατάγματος.

Πιο αναλυτικά, «σε περιπτώσεις σοβαρής απειλής της δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας, η είσοδος στα ιταλικά χωρικά ύδατα θα μπορεί να απαγορεύεται -προσωρινά- με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου έπειτα από πρόταση του υπουργού Εσωτερικών». Η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης θα κυμαίνεται από έναν μέχρι και έξι μήνες.

Θα θεωρούνται σοβαρές απειλές, ο κίνδυνος παρείσδυσης τρομοκρατών, τυχόν εξαιρετική μεταναστευτική πίεση, έκτακτα υγειονομικά φαινόμενα παγκόσμιας κλίμακας και διεθνή γεγονότα τα οποία απαιτούν έκτακτα μέτρα ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σε όποιον παραβιάζει το συγκεκριμένο «ναυτικό μπλόκο» θα επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 μέχρι 50.000 ευρώ και σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης με το ίδιο πλεούμενο, θα διατάσσεται η κατάσχεσή του. Παράλληλα, όσοι μετανάστες προσπαθήσουν να εισέλθουν στα ιταλικά χωρικά ύδατα παρά τη σχετική απαγόρευση, θα μπορούν να μεταφέρονται και σε τρίτες χώρες, με τις οποίες η Ιταλία έχει υπογράψει ειδικές συμφωνίες. Στόχος του μέτρου αυτού, είναι η παραμονή των παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε κλειστά κέντρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο μελλοντικός επαναπατρισμός τους στις χώρες καταγωγής τους. Σύμφωνα με τους αναλυτές, πρόκειται για ευθεία αναφορά στο ιταλοαλβανικό μνημόνιο συνεργασίας και στις δύο κλειστές δομές που η Ιταλία έχει δημιουργήσει στη βόρεια Αλβανία.

Η νέα δέσμη μέτρων που αναμένεται να εγκριθεί από τη Βουλή και τη Γερουσία της Ρώμης, τέλος, περιορίζει αυστηρά τη δυνατότητα χρήσης κινητών τηλεφώνων στο εσωτερικό των κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες και απαγορεύει λήψεις και φωτογραφίες μέσω κινητού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ