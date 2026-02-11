Πετρέλαιο: Κέρδη άνω του 1% έφερε η συνεχιζόμενη τριβή ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές αυξήθηκαν άνω του 1% την Τετάρτη, ενισχυμένες από πιθανούς κινδύνους στον πεδίο του εφοδιασμού σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 1% την Τετάρτη, ενισχυμένες από πιθανούς κινδύνους στον πεδίο του εφοδιασμού σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντιούνται στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent αυξήθηκαν 0,90 δολάρια ή 1,31% στα 69,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε 0,99 δολάρια ή 1,56% στα 64,95 δολάρια, σύμφωνα με το oilprice.com

«Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να στηρίζουν τις τιμές, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει disruption στον εφοδιασμό», δήλωσε ο αναλυτής πετρελαίου της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, ακόμη και καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη προετοιμάζονται να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την αποτροπή μιας νέας σύγκρουσης.

«Ενώ η ρητορική παραμένει κατά καιρούς πολεμική, δεν υπάρχουν σημάδια, τουλάχιστον προς το παρόν, κλιμάκωσης, και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι το Ιράν τελικά θα θελήσει να καταλήξει σε συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικών πυραύλων του», δήλωσε σε σημείωμα ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

Το ελαφρώς ασθενέστερο δολάριο βοήθησε επίσης την άνοδο των τιμών, καθώς ένα ισχυρό αμερικανικό νόμισμα βλάπτει τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο σε δολάρια από ξένους αγοραστές.

Στην ευρύτερη αγορά, ο OPEC άφησε τις προσδοκίες προσφοράς-ζήτησης για την αγορά πετρελαίου σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες στη μηνιαία έκθεσή του, ωστόσο τόνισε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το αργό πετρέλαιο της ευρύτερης ομάδας θα μειωθεί κατά 400.000 βαρέλια την ημέρα στο δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο.

Η ρωσική παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά περίπου 0,6% τον Ιανουάριο από τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Αίγυπτος έχει δώσει οδηγίες στις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες να διπλασιάσουν την παραγωγή τους έως το 2030, με τις υπάρχουσες συμβάσεις να αναθεωρούνται για να ενισχυθούν οι νέες επενδύσεις, δήλωσε την Τρίτη στο Reuters ο διευθυντής της Energean International για την Αίγυπτο.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,4 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 6 Φεβρουαρίου, ανέφεραν πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου την Τρίτη.