KPMG: Οι ηγέτες των επιχειρήσεων παγκοσμίως θεωρούν ότι η AI είναι η λύση στην πρόκληση του κλίματος

Η έρευνα της KPMG αποδεικνύει ότι τα ανώτερα στελέχη πλέον βλέπουν και υιοθετούν την ΤΝ ως θετική δύναμη.

Τα ευρήματα παγκόσμιας έρευνας που αποκαλύπτει τη συντριπτική υποστήριξη των ηγετών των επιχειρήσεων προς την ΤΝ ως εργαλείο επιτάχυνσης - και όχι παρεμπόδισης - της προόδου για το κλίμα δημοσιοποίησε η KPMG. Στην έρευνα ε τίτλο «Η διπλή υπόσχεση της ΤΝ: Ενεργοποίηση θετικών κλιματικών αποτελεσμάτων και ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης» συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 ανώτερα στελέχη μεγάλων εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους σε 20 χώρες.

Ενώ η ΤΝ αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στο πλαίσιο της COP29, φέτος αναμένεται να είναι ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα, καθώς οι ηγέτες παγκοσμίως προσπαθούν να ισορροπήσουν την αυξανόμενη ενεργειακή κατανάλωση της ΤΝ με τις δυνατότητές της να μεταμορφώσει την καθαρή ενέργεια.

Οι προβλέψεις διαφέρουν σημαντικά, αλλά ορισμένες ομάδες ζητούν αναστολή στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων ΤΝ, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις παγκόσμιες εκπομπές έως το 2030. Η πρόκληση για τους πολιτικούς και τους ηγέτες των επιχειρήσεων είναι να κατανοήσουν τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της ΤΝ, εξισορροπώντας τες με το τεράστιο δυναμικό της να επιταχύνει την πρόοδο στην καθαρή ενέργεια και την απανθρακοποίηση.

Η έρευνα της KPMG αποδεικνύει ότι τα ανώτερα στελέχη πλέον βλέπουν και υιοθετούν την ΤΝ ως θετική δύναμη. Το 97% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΤΝ έχει καθαρά θετικό αντίκτυπο στην επιτάχυνση της πορείας προς τους στόχους μηδενικών εκπομπών. Παράλληλα, το 96% θεωρεί ότι η καθαρή ενέργεια μπορεί να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες της ΤΝ και το 87% δηλώνει ότι η ΤΝ είναι βασική για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Παρά την ισχυρή εμπιστοσύνη στο δυναμικό της ΤΝ, τα ευρήματα της KPMG δείχνουν ότι η πρόοδος παραμένει άνιση λόγω περιορισμών σε υποδομές, πολιτικές και χρηματοδότηση. Το 33% των στελεχών εντοπίζει τους περιορισμούς του δικτύου ως σημαντικό κίνδυνο. Οι καθυστερήσεις σε αδειοδοτήσεις και κατασκευές απειλούν να καλύψουν μόνο το μισό της νέας ενεργειακής ζήτησης που δημιουργείται από την ΤΝ έως το 2030.Το 75% των ηγετών θεωρεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι πολύ αργοί στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ΤΝ για το κλίμα.

Το 37% των παραγωγών ενέργειας και το 33% των καταναλωτών ενέργειας αναφέρουν το υψηλό κόστος και την έλλειψη κεφαλαίων ως κύριους παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας.

Αν και το 96% πιστεύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση της ΤΝ, μόνο το 13% δηλώνει πρόθυμο να επιμείνει στη χρήση καθαρής ενέργειας αν αυτό καθυστερεί την ανάπτυξη ή αυξάνει το κόστος. Έτσι, η επέκταση των κέντρων δεδομένων αναμένεται να συνεχιστεί παγκοσμίως, ακόμη και χωρίς εγγυημένη πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια. Όσες εταιρείες ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια έως το 2027, θα αποκτήσουν διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η έρευνα της KPMG δείχνει σαφή δέσμευση των ηγετών των επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα τόσο προς την ΤΝ όσο και προς την κλιματική πρόκληση. Με την COP30 σε εξέλιξη στο Μπελέμ, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο 2030 και στον επερχόμενο στόχο του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών.