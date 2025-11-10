Μελέτη Enaon - ΕΜΠ: Τα οφέλη από τη χρήση φυσικού αερίου στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Η μελέτη εξετάζει 3 τυπικά κτίρια (μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτίριο γραφείων) με 4 διαφορετικές περιόδους κατασκευής και σε 4 διαφορετικές κλιματικές ζώνες.

Την οικονομική αποδοτικότητα ενεργειακών παρεμβάσεων στο ελληνικό κτιριακό απόθεμα, εξετάζει μελέτη που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Enaon.

Η μελέτη εξετάζει 3 τυπικά κτίρια (μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτίριο γραφείων) με 4 διαφορετικές περιόδους κατασκευής και σε 4 διαφορετικές κλιματικές ζώνες.

Σύμφωνα με την Enaon τα κύρια συμπεράσματα είναι:

- Οι τεχνολογίες φυσικού αερίου, και ειδικότερα οι λέβητες συμπύκνωσης (condensing), αποτελούν την πιο οικονομικά αποδοτική λύση για την ανακαίνιση υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα στο παλαιό κτιριακό απόθεμα και στις ψυχρότερες κλιματικές ζώνες.

- Οι ηλεκτρικές τεχνολογίες, όπως οι αντλίες θερμότητας, μπορούν να επιτύχουν χαμηλότερη πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας, ωστόσο απαιτούν σημαντικά υψηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης και παρουσιάζουν μεγαλύτερους χρόνους απόσβεσης.

- Οι σύγχρονες υποδομές φυσικού αερίου, παραμένουν πρακτική και προσιτή λύση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επιτρέποντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την απόσβεση του κόστους αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης. Αυτά τα οφέλη θα πολλαπλασιαστούν στο άμεσο μέλλον, όταν τα δίκτυα διανομής θα υποστηρίζουν και ανανεώσιμα αέρια όπως το βιομεθάνιο.

- Δεν υπάρχει ενιαία λύση για όλα τα κτίρια - οι στρατηγικές παρεμβάσεις πρέπει να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τύπου κτιρίου, στην περίοδο κατασκευής και στη γεωγραφική περιοχή.

- Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση οφείλει να είναι ρεαλιστική, οικονομικά αποδοτική, κοινωνικά περιεκτική και τεχνολογικά ανοιχτή.

«Η ενεργειακή μετάβαση είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Η απανθρακοποίηση, η ενεργειακή ασφάλεια και η προσιτή ενέργεια δεν μπορούν να επιτευχθούν ακολουθώντας έναν μόνο δρόμο. Χρειαζόμαστε πολλαπλές λύσεις που να συνεργάζονται -- ηλεκτρόνια και μόρια, όχι ως ανταγωνιστές, αλλά ως σύμμαχοι της ίδιας μετάβασης», τόνισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon, κα Barbara Morgante ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας.

«Το φυσικό αέριο, πρόσθεσε η κα Morgante, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για μια ομαλή και δίκαιη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον. Η ωριμότητα, η ευελιξία και η αποδοτικότητά του το καθιστούν σταθεροποιητικό παράγοντα στο ενεργειακό μας μείγμα. Το υπάρχον δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είναι ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο της χώρας που πρέπει να αξιοποιήσουμε, να εκσυγχρονίσουμε και να καταστήσουμε πιο "έξυπνο", πιο "πράσινο" και πιο ανθεκτικό - για να εξασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης θα αφορούν όλους».

Η μελέτη διενεργήθηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη του καθηγητή ΕΜΠ, Σωτήριου Καρέλλα και με τη συμμετοχή του Δρ. Πλάτωνα Πάλλη, ΕΔΙΠ ΕΜΠ.