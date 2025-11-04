Eli Lilly και Novo Nordisk κοντά σε deal με Λευκό Οίκο για τις τιμές στα φάρμακα

Οι ασθενείς στις ΗΠΑ πληρώνουν συχνά σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες για συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Κοντά σε νέες συμφωνίες με τον Λευκό Οίκο για χαμηλότερες τιμές φαρμάκων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκευάσματα για την απώλεια βάρους, βρίσκονται Eli Lilly και Novo Nordisk σε αντάλλαγμα για την κάλυψη των προϊόντων τους από το Medicare.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εταιρείες θα προσφέρουν τη χαμηλότερη δόση των αντίστοιχων φαρμάκων για την παχυσαρκία στα 149 δολάρια τον μήνα, ενώ η συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα.

Οι ασθενείς στις ΗΠΑ πληρώνουν συχνά σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες για συνταγογραφούμενα φάρμακα και ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τις φαρμακοβιομηχανίες να μειώσουν τις τιμές τους.

Σε αντάλλαγμα, τα φάρμακα θα αποκτήσουν κάλυψη από το Medicare, το ομοσπονδιακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω με αναπηρίες, αποκτώντας πρόβαση σε ένα τεράστιο νέο σύνολο αποζημιώσεων.

Η Pfizer ήταν η πρώτη φαρμακευτική που ανακοίνωσε deal με την κυβέρνηση Τραμπ. Τον Σεπτέμβριο, συμφώνησε να μειώσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο πρόγραμμα Medicaid σε σχέση όσα χρεώνει σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των δασμών.