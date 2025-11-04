Αναβάθμιση guidance από Pfizer παρά την πτώση πωλήσεων το γ' τρίμηνο

Bρίσκεται σε καλό δρόμο για να μειώσει το κόστος κατά περίπου 7,7 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2027, με ένα πρώτο «ψαλίδι» 4,5 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2025.

Αναβάθμισε ανοδικά το guidance της για το 2025 η Pfizer καθώς τα κέρδη και τα έσοδα γ' τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η μείωση κόστους αντιστάθμισε την πτώση των πωλήσεων. Ανακτά σιγά σιγά τα πατήματά της μετά από μια ραγδαία πτώση στις δραστηριότητές της στον τομέα της Covid, στοιχηματίζοντας σε νέους τρόπους για να αυξήσει τα έσοδα, όπως μέσω προϊόντων για τον καρκίνο από την εξαγορά 43 δισ. δολαρίων της Seagen και το deal με την εταιρεία βιοτεχνολογίας παχυσαρκίας Metsera.

Ο φαρμακευτικός γίγαντας αναμένει τώρα ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη όλου του έτους θα κυμανθούν μεταξύ 3 και 3,15 δολαρίων ανά μετοχή, από 2,90 έως 3,10 δολ/μτχ. Η Pfizer δήλωσε ότι η ανοδική αναθεώρηση αντανακλά την «ισχυρή» απόδοσή της για τη χρονιά, με τη «αδιασάλευτη εμπιστοσύνη στην λειτουργία μας» και την πρόοδο στην περικοπή του κόστους, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Οι προβλέψεις της για το 2025 λαμβάνουν επίσης υπόψη τους τρέχοντες δασμούς Τραμπ στην Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικ όμως δεν υπολογίζουν τα «χτυπήματα» σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα. Παράλληλα, διατήρησε το forecast για τα έσοδα ολόκληρου του έτους στα 61 έως 64 δισ. δολάρια. Στο γ' τρίμηνο τα έσοδα άγγιξαν τα 16,65 δισ. δολάρια έναντι πρόβλεψης για 16,58 δισ. δολάρια, με ετήσια μείωση 6%, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης για το εμβόλιο Covid και το Paxlovid, ένα αντιικό χάπι για τον ιό.

Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 3,54 δισ. δολαρίων ή 62 σεντς ανά μετοχή από καθαρά κέρδη 4,47 δισ. δολαρίων ή 78 σεντς ανά μετοχή το 2024. Επιπροσθέτως την Τρίτη, η Pfizer δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να μειώσει το κόστος κατά περίπου 7,7 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2027, με ένα πρώτο «ψαλίδι» 4,5 δισ. δολάρια πριν την αυγή του 2026.