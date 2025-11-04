Ανεβάζει ταχύτητα η Apollo - Σχεδόν 1 τρισ. δολάρια τα υπό διαχείριση assets

Φλερτάρουν με το 1 τρισ. δολάρια τα assets που διαχειρίζεται η Apollo Global Management μετά την θετική οικονομική επίδοση που παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ετήσιο άλμα 23% στα 652 εκατ. δολάρια, πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών για 626,5 εκατ. δολάρια. Η Apollo δημιούργησε καθαρές εισροές 68 δοσ. δολαρίων και απέκτησε την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Bridge Investment στο γ' τρίμηνο, γεγονός που βοήθησε στην αύξηση των υπό διαχείριση assets στα 908 δισ. δολάρια.

«Σε έναν κόσμο επαναβιομηχάνισης, γήρανσης του πληθυσμού και επενδυτών που αναζητούν μεγαλύτερη πρόσβαση στις ιδιωτικές αγορές, προσφέρουμε κορυφαίες λύσεις και καινοτόμα προϊόντα» τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μαρκ Ρόουαν στην ανακοίνωσή του.

Η άνοδος του τζίρου ευθύνεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή απόδοση του τμήματος Capital Solutions, που δραστηριοποιείται στην άμεση δανειοδότηση, τα τιτλοποιημένα χρηματοδοτικά προϊόντα και τα ευκαιριακά πιστωτικά deals, καθώς και στις υψηλότερες επιδόσεις από επιτυχείς αμοιβές.

Τα έσοδα του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Apollo ενισχύθηκαν κατά 20%, στα 1,36 δισ. δολάρια ή 2,17 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 1,90 δολάρια.