Σε καθεστώς ενίσχυσης επενδυτικά σχέδια των Κρι-Κρι και Μέλισσα Κίκιζας

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, του υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά στην υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της Κρι-Κρι στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» των άρθρων 65 έως 71 του Ν. 4887/2022 (A' κύκλος).

Η απόφαση αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας 10.51.52, παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμα γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση), στο εργοστάσιο της εταιρείας στις Σέρρες, συνολικού επιλέξιμου και συνολικού ενισχυόμενο κόστους 10.090.800 ευρώ.

Στον αναπτυξιακό νόμο το επενδυτικό σχέδιο της Μέλισσα Κίκιζας

Το επενδυτικό σχέδιο της «Μέλισσα Κίκιζας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» των άρθρων 65 έως 71 του Ν. 4887/2022 (A' κύκλος).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, του υπουργείου Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, αφορά στην «θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και μεταποίησης ελαιόλαδου» που βρίσκεται στα Χανιά, συνολικού επιλέξιμου κόστους (και συνολικού ενισχυόμενου κόστους) 6.414.272,88 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ