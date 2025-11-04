Tesla: «Βουτιά» 9,9% στις πωλήσεις EV στην Κίνα τον Οκτώβριο

Τον Σεπτέμβριο η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία είχε σημειώσει αύξηση 2,8%.

«Βουτιά» 9,9% κατέγραψαν οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla που κατασκευάζονται στην Κίνα και διαμορφώθηκαν στις 61.497 μονάδες τον Οκτώβριο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία είχε σημειώσει αύξηση 2,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας.

Οι πωλήσεις των οχημάτων Model 3 και Model Y που κατασκευάζονται στο "gigafactory" της Tesla στη Σαγκάη, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρώπη, την Ινδία και άλλες αγορές, μειώθηκαν κατά 32,3% από τον Σεπτέμβριο.

Η μεγαλύτερη κινεζική ανταγωνίστρια εταιρεία, η BYD, κατέγραψε μείωση 12% στις παγκόσμιες πωλήσεις οχημάτων τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα πτώσης και την πιο απότομη πτώση σε σχεδόν δύο χρόνια, καθώς η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον υπερανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά.

Η Tesla δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τη διαθεσιμότητα στην κινεζική αγορά των χαμηλότερων σε κόστος εκδόσεων των best-selling SUV Model Y και sedan Model 3, τα οποία παρουσιάστηκαν τον περασμένο μήνα.

Παρά την ταχεία ευρωπαϊκή κυκλοφορία των νέων αυτοκινήτων, τα οποία δεν διαθέτουν ορισμένα premium χαρακτηριστικά, οι πωλήσεις της Tesla συνέχισαν να μειώνονται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Συγκριτικά, η BYD έχει σημειώσει ισχυρή αύξηση πωλήσεων στην Ευρώπη.