Eurobank: Στις αγορές με έκδοση ομολόγου €600 εκατ.

Σε έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) ύψους 600 εκατ. ευρώ, προχωρά η Eurobank.

Πρόκειται για Perpetual Non-Call 8 (PerpNC8) ομόλογο, δηλαδή χωρίς ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα εξαγοράς από την τράπεζα μετά την πάροδο οκτώ ετών (2033), με κουπόνι που εκτιμάται στο 6,625%. Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την πρώτη ημερομηνία επανακαθορισμού στις 10 Νοεμβρίου 2033. Εφόσον δεν ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς, θα αναπροσαρμόζεται κάθε πέντε χρόνια βάσει του πενταετούς mid-swap συν το αρχικό περιθώριο.

Το βιβλίο προσφορών κλείνει σήμερα, ενώ το ομόλογο, που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s, διατίθεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες επενδυτές.

Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 10 Νοεμβρίου 2025.

Τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Ambrosia και Euroxx λειτουργούν ως συν-διαχειριστές.