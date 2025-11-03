Eurobank: Στο άρμα της εξωστρέφειας με Κύπρο - Βουλγαρία, μετατρέπει σε hub το Λουξεμβούργο

Γιατί αναμένει υψηλότερη ανάπτυξη κερδών στις δραστηριότητες εξωτερικού. Το στοίχημα ανάδειξης της Eurobank Limited σε hub για πετροδολάρια και ινδικές επιχειρήσεις. Υπό την σκέπη της Eurobank Private Bank Luxembourg τα τμήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Λονδίνο και Βουλγαρία.

Ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής «πίτας» των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του ομίλου Eurobank καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες του εξωτερικού. Η τράπεζα παρότι δείχνει να προπορεύεται του στόχου που είχε θέσει - με ορίζοντα το 2026 - για συνεισφορά των εκτός Ελλάδος δραστηριοτήτων στο 50% των ετήσιων κερδών, συνεχίζει να ποντάρει στο εξωτερικό, με διεκδίκηση υψηλότερου μεριδίου σε Βουλγαρία και σύσταση της Κύπρου ως «πύλη εισόδου» ινδικών και όχι μόνο εταιρειών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στοιχεία που ανέδειξε σε συνάντηση του με δημοσιογράφους ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Σταύρος Ιωάννου. Στο εννεάμηνο, άλλωστε οι δύο άξονες (Κύπρος και Βουλγαρία) συνεισέφεραν το 50,8% του συνόλου των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών (537 εκατ. σε σύνολο 1,058 δισ. ευρώ) έναντι περίπου 32,6% στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023 (299 εκατ. ευρώ με συμμετοχή 29,2% σε Ελληνική - σε σύνολο 916,3 εκατ. ευρώ).

Έχοντας αυτό το σχεδιασμό, η τράπεζα απέκτησε πλέον άδεια λειτουργίας μόνιμου desk (γραφείο αντιπροσωπείας) στη Βομβάη, το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό έως τα τέλη του 2025, ενώ μετρά αντίστροφα (2026) για την κατάθεση αντίστοιχης πρότασης για έγκριση από τον επόπτη για το Άμπου Ντάμπι αλλά και το Ισραήλ. Οι δύο πρώτες περιοχές τρέχουν με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και προχωρούν στην υλοποίηση τεράστιων projects που αφορούν μεγάλα έργα υποδομής, data centers και δίκτυα ενέργειας. Δημιουργούνται έτσι μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης - μέσω της συμμετοχής σε κοινοπρακτικά σχήματα - με ελκυστικά spreads και ισχυρό «δίχτυ» ασφαλείας (υψηλές αξιολογήσεις από τους οίκους).

Παράλληλα έμφαση έδωσε ο κ. Ιωάννου στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων της τράπεζας στην τεχνολογία, αυξάνοντας τον σχετικό προϋπολογισμό από 105 εκατ. σε 150 εκατ. ευρώ, προχωρώντας σε ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω και της εφαρμογής του συστήματος της Temenos, σε Κύπρο και Λουξεμβούργο.

Ως προς τον τελευταίο πυλώνα, όπως έχει αναφέρει το insider.gr , η Eurobank προχωρά σε αναδιαμόρφωση της δομής του private banking και της διαχείρισης κεφαλαίων, ανακατευθύνοντας τις σχετικές υπηρεσίες του ομίλου, προς το Λουξεμβούργο, το οποίο εξελίσσεται σε hub του ομίλου για τις παραπάνω εργασίες εντάσσοντας και λειτουργίες core banking.

Στρατηγική επιλογή της τράπεζας είναι η περαιτέρω κινητοποίηση δυνάμεων προς την Eurobank Private Bank Luxembourg, υπό τη σκέπη της οποίας θα περάσουν οι αντίστοιχες δραστηριότητες σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Λονδίνο. Η αναβάθμιση Θεοφάνη Μυλωνά, με ταυτόχρονη μετακίνησή του στο Λουξεμβούργο αποτελεί το πρώτο βήμα προς την παραπάνω κατεύθυνση. Ειδικότερα, ανέλαβε Γενικός Διευθυντής, επικεφαλής για το wealth management του ομίλου & διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Private Bank Luxembourg.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξει ενοποίηση της Eurobank Fund Management Luxembourg με την Eurobank ΑΕΔΑΚ. Άλλωστε, σημαντικό κομμάτι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ομίλου έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο, με διαχειρίστρια την Eurobank FMC-LUX και θεματοφύλακα την Private Bank Luxembourg.

Τα τελευταία χρόνια η Eurobank Private Bank Luxembourg κατάφερε να αποκτήσει σημαντική παρουσία στην περιοχή, μέσω της οργανικής ανάπτυξης που κατέγραψε και συνεχίζει να καταγράφει. Κατά το 2024 - συμπεριλαμβανομένου του branch στο Λονδίνο - κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 58 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 44,45 εκατ. ευρώ το 2023 και 17,9 εκατ. ευρώ το 2022.

Το ενεργητικό (assets και υποχρεώσεις) του private, σε επίπεδο ομίλου (Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Κύπρος), ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 1,2 δισ. ευρώ (y-o-y), το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, φθάνοντας στα 14 δισ. ευρώ (4,8 δισ. Ελλάδα, 4,4 δισ. Κύπρος και 4,9 δισ. Λουξεμβούργο). Η τράπεζα δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και μέσω ανόργανης ανάπτυξης (εξαγορές), εφόσον προκύψουν ευκαιρίες σε wealth management - private banking, που προσθέτουν αξία, καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά.