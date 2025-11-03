Exxon Mobil: Αδύνατο να παραμείνουμε στην ΕΕ αν δεν χαλαρώσει η νομοθεσία για τη βιωσιμότητα

«Αν δεν μπορούμε να είμαστε μια επιτυχημένη εταιρεία στην Ευρώπη -και ακόμη περισσότερο, αν προσπαθήσουν να επιβάλουν αυτήν τη βλαπτική νομοθεσία σε όλο τον κόσμο, όπου δραστηριοποιούμαστε-, τότε θα είναι αδύνατο να παραμείνουμε εκεί», δήλωσε ο Γουντς.

Η Exxon Mobil δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το μπλοκ δεν χαλαρώσει σημαντικά τη νομοθεσία για τη βιωσιμότητα, μέσω της οποίας θα μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο ύψους του 5% των παγκόσμιων εσόδων της εταιρείας, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος Ντάρεν Γουντς.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δηλώσεις του Γουντς έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά αντιδράσεων από διευθύνοντες συμβούλους παραγωγών ενέργειας, οι οποίοι καλούν την ΕΕ να αναθεωρήσει τη νομοθεσία, η οποία υποχρεώνει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να εντοπίζουν και να διορθώνουν οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών κανόνων στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.

«Αν δεν μπορούμε να είμαστε μια επιτυχημένη εταιρεία στην Ευρώπη -και ακόμη περισσότερο, αν προσπαθήσουν να επιβάλουν αυτήν τη βλαπτική νομοθεσία σε όλο τον κόσμο, όπου δραστηριοποιούμαστε-, τότε θα είναι αδύνατο να παραμείνουμε εκεί», δήλωσε ο Γουντς αποκλειστικά στο Reuters, στο περιθώριο του ενεργειακού συνεδρίου ADIPEC στο Αμπού Ντάμπι.

Η Οδηγία της ΕΕ για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια στη Βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) είχε στόχο να παρέχει περισσότερη διαφάνεια στους επενδυτές σχετικά με τους κινδύνους της αλυσίδας αξίας και να καθιστά τις εταιρείες υπεύθυνες απέναντι στα κράτη-μέλη και στα θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή περιβαλλοντικών ζημιών, ακόμη και εκτός Ευρώπης.

Ανησυχίες για υπερρυθμισμένη οικονομία

Ο Γουντς τόνισε ότι η νομοθεσία απαιτεί από μεγάλες εταιρείες όπως η Exxon Mobil να εφαρμόσουν σχέδια κλιματικής μετάβασης που να συνάδουν με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα - μια απαίτηση που χαρακτήρισε τεχνικά ανέφικτη.

Ο Γουντς πρόσθεσε ότι η ExxonMobil ασκεί ενεργή πίεση κατά της οδηγίας, προειδοποιώντας για «καταστροφικές συνέπειες» εάν υιοθετηθεί στην τρέχουσα μορφή της.

«Συνεχίζουμε να εξηγούμε τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει αυτή η νομοθεσία αν παραμείνει ως έχει, και προσπαθούμε να συσπειρώσουμε επιχειρηματικούς ηγέτες παγκοσμίως για να την αντικρούσουν», ανέφερε ο Γουντς.

Παρά τις αντιδράσεις του κλάδου, οι ευρωπαίοι νομοθέτες δεν έχουν προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές, τόνισε. «Αντί να διορθώνουν το κείμενο, το μπερδεύουν περισσότερο, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρερμηνειών», πρόσθεσε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε τον περασμένο μήνα να επανεξετάσει το νομοσχέδιο, με στόχο την τελική έγκριση έως το τέλος του έτους.

«Η Ευρώπη είναι ήδη μια υπερρυθμισμένη οικονομία, που αποβιομηχανοποιείται και πνίγει την ανάπτυξη. Ο νόμος αυτός θα στραγγαλίσει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα», δήλωσε ο CEO της ExxonMobil.

Αντιδράσεις από ΗΠΑ και Κατάρ

Την αντίδρασή τους εξέφρασαν οι ΗΠΑ και το Κατάρ, δύο από τους μεγαλύτερους προμηθευτές φυσικού αερίου, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να επανεξετάσουν τη νομοθεσία, προειδοποιώντας ότι απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Μιλώντας στο συνέδριο ADIPEC τη Δευτέρα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ επανέλαβε την απειλή διακοπής των εξαγωγών LNG στην Ευρώπη, δηλώνοντας ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τη συνεργασία αν δεν υπάρξουν αλλαγές. Το Κατάρ καλύπτει το 12%–14% των αναγκών της Ευρώπης σε LNG από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, εταιρείες όπως η ExxonMobil ζητούν η ΕΕ να αποσύρει πλήρως την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή της θα οδηγήσει σε έξοδο επιχειρήσεων από την Ευρώπη.

Παράλληλα, η ExxonMobil υπέγραψε συμφωνία για να βοηθήσει το Ιράκ στην ανάπτυξη του γιγαντιαίου κοιτάσματος Majnoon και στην ενίσχυση των εξαγωγών πετρελαίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή της εταιρείας στη χώρα ύστερα από δύο χρόνια.

Φωτογραφία: Getty Images