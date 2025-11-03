Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Performance Technologies: Στην ΕΛΑΣ το λογισμικό Chainalysis Reactor για την ενίσχυση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Performance Technologies: Στην ΕΛΑΣ το λογισμικό Chainalysis Reactor για την ενίσχυση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος
Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 200.000 ευρώ.

Σύμβαση με το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την προμήθεια του λογισμικού Chainalysis Reactor, το οποίο θα αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπέγραψε η Performance Technologies. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 200.000 ευρώ.

Το Chainalysis Reactor αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες πλατφόρμες ανάλυσης blockchain παγκοσμίως, προσφέροντας στις αρχές επιβολής του νόμου ισχυρά εργαλεία για την ανίχνευση, διερεύνηση και ανάλυση συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα. Μέσω της χρήσης του λογισμικού, οι αναλυτές μπορούν να χαρτογραφούν δίκτυα παράνομων συναλλαγών, να εντοπίζουν ύποπτες ροές κεφαλαίων και να συσχετίζουν ψηφιακά ίχνη με πραγματικές υποθέσεις εγκληματικότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως απάτες, ransomware, ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα - Δείτε τι θα πληρώσετε

Χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Στο «ράφι» μέχρι νεωτέρας το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας

Από τον Αργυρό στα ενεργειακά η Κίμπερλι - Η χαμένη μάχη των ΕΛΤΑ - ΠΑΣΟΚ στα Τρίκαλα - Έσκασε το Κύμα

tags:
Performance Technologies
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider