Τρ. Πειραιώς: Απέκτησε 3,3 εκατ. ιδίες μετοχές για 22,89 εκατ. ευρώ

Συνολικά 3.305.000 ιδίες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 6,926975 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 22.893.653,55 ευρώ, απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η εισηγμένη κατέχει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της Τράπεζας) συνολικά 12.343.242 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,99% του

καταβεβλημένου - κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα - μετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω, ανακοίνωσε πως τον ρόλο του Κύριου Αναδόχου (Lead Manager) του Πρόσθετου Σκέλους του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών αναλαμβάνει η Goldman Sachs.

Η GS θα προβαίνει σε πραγματοποίηση αγορών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διαθέτει πλήρη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει και να εκτελεί τις εν λόγω αγορές ανεξάρτητα, χωρίς οποιαδήποτε επιρροή, καθοδήγηση ή συντονισμό από την Εταιρεία ή την Τράπεζα, όσον αφορά στον χρόνο ή στην εκτέλεση των εν λόγω αγορών, υπό τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με την από 17 Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωση.