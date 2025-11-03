Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Απέκτησε 3,3 εκατ. ιδίες μετοχές για 22,89 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Απέκτησε 3,3 εκατ. ιδίες μετοχές για 22,89 εκατ. ευρώ
Συνολικά 3.305.000 ιδίες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 6,926975 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 22.893.653,55 ευρώ, απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς

Συνολικά 3.305.000 ιδίες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 6,926975 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 22.893.653,55 ευρώ, απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η εισηγμένη κατέχει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της Τράπεζας) συνολικά 12.343.242 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,99% του
καταβεβλημένου - κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα - μετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω, ανακοίνωσε πως τον ρόλο του Κύριου Αναδόχου (Lead Manager) του Πρόσθετου Σκέλους του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών αναλαμβάνει η Goldman Sachs.

Η GS θα προβαίνει σε πραγματοποίηση αγορών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διαθέτει πλήρη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει και να εκτελεί τις εν λόγω αγορές ανεξάρτητα, χωρίς οποιαδήποτε επιρροή, καθοδήγηση ή συντονισμό από την Εταιρεία ή την Τράπεζα, όσον αφορά στον χρόνο ή στην εκτέλεση των εν λόγω αγορών, υπό τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με την από 17 Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από τον Αργυρό στα ενεργειακά η Κίμπερλι - Η χαμένη μάχη των ΕΛΤΑ - ΠΑΣΟΚ στα Τρίκαλα - Έσκασε το Κύμα

Χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Στο «ράφι» μέχρι νεωτέρας το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας

Αμερικανικά deals στο LNG: Ποιοι κολοσσοί καταφθάνουν στην Αθήνα - «Πύλη» εισόδου η Ελλάδα

tags:
Τράπεζα Πειραιώς
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider