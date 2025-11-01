Berkshire Hathaway: Επιφυλακτική για νέες εξαγορές - Ρευστότητα ρεκόρ 381,7 δισ. δολάρια

Άνοδο της κερδοφορίας του επενδυτικού κολοσσού, δείχνουν τα στοιχεία του γ' τριμήνου πριν ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρήσει από τη θέση του CEO στα τέλη του έτους.

Η Berkshire Hathaway δήλωσε το Σάββατο ότι παραμένει επιφυλακτική απέναντι στις αγορές, αφήνοντας τα μετρητά της να αυξηθούν σε επίπεδο ρεκόρ 381,7 δισεκατομμύρια δολάρια - ακόμη κι αν τα κέρδη της σημείωσαν άνοδο, στην τελευταία οικονομική της έκθεση πριν ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Για δωδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο, ο όμιλος του Μπάφετ πούλησε περισσότερες μετοχές απ’ όσες αγόρασε στο μετοχικό του χαρτοφυλάκιο, αξίας 283,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Apple και η American Express.

Η Berkshire δεν προχώρησε επίσης σε επαναγορά ίδιων μετοχών - για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο - παρότι η τιμή της μετοχής της έχει υστερήσει σημαντικά σε σχέση με τη συνολική αγορά.

Αν και τα κέρδη ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 2%, ρυθμός χαμηλότερος από την ανάπτυξη της συνολικής αμερικανικής οικονομίας.

«Η Berkshire, η οποία συχνά θεωρείται μικρογραφία της αμερικανικής οικονομίας, δεν καταφέρνει καν να συμβαδίσει», δήλωσε η Κάθι Σάιφερτ, αναλύτρια της CFRA Research, η οποία διατηρεί αξιολόγηση “διακράτησης” για τη μετοχή της Berkshire.

«Οι επενδυτές θα δυσκολευτούν να βρουν έναν καταλύτη για αυτή τη μετοχή», πρόσθεσε.

Ο Μπάφετ ετοιμάζεται να αποχωρήσει – Ο Έιμπελ να αναλάβει

Ο Γουόρεν Μπάφετ, 95 ετών, συνεχίζει να συσσωρεύει ρευστότητα καθώς προετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος στο τέλος του έτους, βάζοντας έτσι τέλος σε μια καριέρα έξι δεκαετιών στην ηγεσία της εταιρείας.

Ο αντιπρόεδρος Γκρεγκ Έιμπελ, 63 ετών, θα διαδεχθεί τον θρυλικό επενδυτή, αν και ο Μπάφετ θα παραμείνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Ο Έιμπελ είναι γνωστός ως πιο «παρεμβατικός» και πρακτικός μάνατζερ σε σχέση με τον Μπάφετ.

Δεν είναι σαφές τι σκοπεύει να κάνει με τα μετρητά της Berkshire, η οποία έχει έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα· μεταξύ των πιθανών επιλογών είναι και η καταβολή του πρώτου μερίσματος του ομίλου - αξίας 1,03 τρισεκατομμυρίων δολαρίων - από το 1967.

Η Berkshire σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια από τα διαθέσιμά της για την αγορά της χημικής μονάδας OxyChem της Occidental Petroleum, σε μια συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 2 Οκτωβρίου.

Αύξηση των καθαρών κερδών

Τα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 34%, στα 13,49 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου 9.376 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α, από 10,09 δισεκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι διακυμάνσεις των νομισμάτων αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από τα δύο πέμπτα αυτής της αύξησης.

Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τη μείωση των ζημιών σε ορισμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές δραστηριότητες, γεγονός που εν μέρει αντανακλά την απουσία μεγάλων τυφώνων. Η ασφαλιστική αυτοκινήτων Geico κατέγραψε μικρότερα κέρδη, καθώς αύξησε τις δαπάνες της - πιθανότατα για διαφήμιση - προκειμένου να προσελκύσει νέα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Τα καθαρά τριμηνιαία κέρδη, που περιλαμβάνουν τα κέρδη και τις ζημίες από επενδύσεις σε μετοχές, αυξήθηκαν κατά 17%, στα 30,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 21.413 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α, από 26,25 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο Μπάφετ υποβαθμίζει τη σημασία των καθαρών αποτελεσμάτων, καθώς περιλαμβάνουν κέρδη και ζημίες από μετοχές που η Berkshire δεν πουλά. Αυτό προσθέτει μεταβλητότητα στα αποτελέσματα, και ο ίδιος θεωρεί ότι τα καθαρά κέρδη δεν είναι χρήσιμα για την κατανόηση της πραγματικής εικόνας της εταιρείας.

Υπάρχουν και ανησυχίες

Οι επενδυτές έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τις προοπτικές της Berkshire και την επικείμενη αλλαγή στη διοίκησή της πουλώντας τις μετοχές της. Από τότε που ο Μπάφετ ανακοίνωσε στις 3 Μαΐου ότι θα αποχωρήσει, η τιμή της μετοχής της Berkshire έχει υποχωρήσει κατά 12% και έχει μείνει πίσω από τον δείκτη Standard & Poor’s 500 κατά 32 ποσοστιαίες μονάδες.

Για ολόκληρο το 2025, η μετοχή της Berkshire υστερεί κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον δείκτη.

«Οι ανυπόμονοι επενδυτές νιώθουν επείγουσα την ανάγκη η Berkshire να αξιοποιήσει τα μετρητά της και έχουν ρίξει τα δίχτυα τους αλλού», δήλωσε ο Τομ Ρούσο, εταίρος στην Gardner Russo & Quinn στο Λάνκαστερ της Πενσιλβάνια, εταιρεία που διαχειρίζεται επενδύσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ρούσο, ο οποίος κατέχει μετοχές της Berkshire από το 1982, είπε ότι η εταιρεία παραμένει «εξαιρετικά καλά τοποθετημένη» μακροπρόθεσμα.

«Η Berkshire δεν πρόκειται να διαθέσει κεφάλαια σε επενδύσεις που δεν αυξάνουν την εσωτερική αξία ανά μετοχή», πρόσθεσε. «Η γνώση ότι η Berkshire καθοδηγείται από αυτήν τη φιλοσοφία σημαίνει πως οι επενδυτές δεν χρειάζεται να την αμφισβητούν».

Η Berkshire κατέχει σχεδόν 200 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων εταιρείες κοινής ωφέλειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χημικές και βιομηχανικές εταιρείες, καθώς και γνωστά καταναλωτικά brands όπως Dairy Queen, Fruit of the Loom και See’s Candies.

Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει μεγάλη εξαγορά από το 2016, όταν κατέβαλε 32,1 δισ. δολάρια για την Precision Castparts, αν και αργότερα αγόρασε την Pilot Travel Centers έναντι 13,6 δισ. δολαρίων και την ασφαλιστική εταιρεία Alleghany για 11,5 δισ. δολάρια.