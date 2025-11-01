Επιχειρήσεις | Διεθνή

BYD: Ανακοίνωσε μείωση 12% στις πωλήσεις οχημάτων τον Οκτώβριο

Παράλληλα, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έκανε γνωστή μείωση σχεδόν 33% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της για τον Οκτώβριο του 2024 ανήλθαν σε 502.675 οχήματα. Παράλληλα, η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις της τον Οκτώβριο μειώθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, φτάνοντας τα 441.706 οχήματα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Weibo από στέλεχος υπεύθυνο για το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις.

Η BYD ανακοίνωσε επίσης σχεδόν 33% μείωση στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, ενώ τα έσοδα για το τρίμηνο μειώθηκαν κατά 3% - η πρώτη τέτοια πτώση σε περισσότερα από πέντε χρόνια - αντανακλώντας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από εγχώριους ανταγωνιστές.

