Μπλε Κέδρος: Μηδένισε τον τραπεζικό δανεισμό της - Στα 18,9 εκατ. ευρώ η πώληση της Φ Real Estate

Ταυτόχρονα, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην εξόφληση ομολογιακού δανείου ύψους 5,3 εκατ. ευρώ προς την Optima Bank, με αποτέλεσμα να μηδενίσει τον τραπεζικό δανεισμό της.

Στην ολοκλήρωση της πώλησης του 100% των μετοχών της θυγατρικής «Φ Real Estate» στην εταιρεία LR Athens με τίμημα 18,9 εκατ. ευρώ προχώρησε η Mπλε Κέρδος. Η θυγατρική της συστάθηκε από τις ELIPORT Cyprus Holding Ltd και 750 Cyprus Holding Ltd.

Πριν την πώληση, η Μπλε Κέδρος είχε εισφέρει στη θυγατρική το ακίνητο που διαθέτει στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ανακατασκευής για τη δημιουργία ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων σύμφωνα με τη με αρ. 704106/2-6-2023 οικοδομική άδεια της ΥΔΟΜ Αθηνών..

