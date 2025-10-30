Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Μπρατάκος: Η Ελλάδα χρειάζεται να συνδεθεί πιο δυναμικά με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Ο κ. Μπρατάκος προσθέτει ότι: «Η πρόσβαση στη μεγαλύτερη ενιαία πλατφόρμα συναλλαγών της Ευρώπης σημαίνει περισσότερη ρευστότητα, ευκολότερη σύνδεση με διεθνείς επενδυτές και νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες».

«Η Ελλάδα χρειάζεται να συνδεθεί πιο δυναμικά με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αν θέλουμε η ανάπτυξή μας να έχει διάρκεια και βάθος».

Αυτό υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή «μια ιδιαίτερα γόνιμη συζήτησης με τον Camille Beudin, Chief Diversification Officer της Euronext, για την προοπτική ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext και τα σημαντικά οφέλη που θα επιφέρει για την ελληνική οικονομία», όπως αναφέρει.

Η ενσωμάτωση του ATHEX σε ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα με κοινό κανονιστικό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές ενισχύει τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συνδέει την επιχειρηματικότητα με τα διεθνή κεφάλαια και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

