BriQ Properties: Άλμα 104% στα καθαρά κέρδη 9μηνου - Στα 16,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα

Άλμα 104% στα καθαρά κέρδη στο 9μηνο κατέγραψε η BriQ Properties, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 46%, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. («ICI»), η BriQ Properties παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη της κατά το εννεάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πιο αναλυτικά:

• Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 46% σε 16,4 εκατ. ευρώ, έναντι 11,2 εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 53% και ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 9,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adj. EBITDA) αυξήθηκαν κατά 40%, και ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ φόρων (EBT) μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 88% και ανήλθαν σε 10,2 εκατ. ευρώ, έναντι 5,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (Adj. EBT) ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 65%.

▪ Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 104% και ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 80% και ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ.

• Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 57% και διαμορφώθηκαν σε 0,204 ευρώ/μετοχή, έναντι € 0,130/μετοχή, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 39% και διαμορφώθηκαν σε 0,181 ευρώ/μετοχή, έναντι 0,130 ευρώ/μετοχή.

• Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 66% και ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ, έναντι 4,7 εκατ. ευρώ.

Την 30η Σεπτεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 54 ακίνητα εύλογης αξίας 283 εκατ. ευρώ, έναντι 57 ακινήτων εύλογης αξίας 285 εκατ. ευρώ την 31.12.2024. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η Εταιρεία πούλησε τρία (3) ακίνητα και συγκεκριμένα δύο ορόφους γραφείων στον Πύργο Αθηνών και ένα κτίριο γραφείων στην Χάρητος 3 στο Κολωνάκι. Οι ανωτέρω πωλήσεις απέφεραν συνολικά κέρδη υπεραξίας 4,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αξία κτήσης των εν λόγω ακινήτων, εκ των οποίων 1,3 εκατ. ευρώ καταγράφονται στη χρήση 2025.

Οι πωλήσεις των ακινήτων γίνονται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, αποφέροντας υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα η Εταιρεία επενδύει σε τομείς που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις κυρίως μέσω νέων αποκτήσεων και αναπτύξεων ακινήτων.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 30.09.2025 σε σύγκριση με την 31.12.2024, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη:

• Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ (31.12.2024: 7,3 εκατ. ευρώ).

• Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα 122,5 εκατ. ευρώ (31.12.2024: 128,7 εκατ. ευρώ) που αντιστοιχεί σε LTV 43,1% και Net LTV 40,7%.

• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (NAV) που αντιστοιχούν σε μετόχους της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 5,9% και ανήλθε σε 161,5 εκατ. ευρώ (31.12.2024: 152,5 εκατ. ευρώ) μετά και τη διανομή μερίσματος ύψους 6,0 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε στις 29.05.2025.

• Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/μετοχή) ανήλθε σε 3,51 ευρώ (31.12.2024: 3,43 ευρώ), λαμβάνοντας υπόψην και την διανομή μερίσματος 0,135 ευρώ/μετοχή που καταβλήθηκε την 29.05.2025 καθώς και την αύξηση του αριθμού των μετοχών από το scrip dividend.