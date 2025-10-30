OpenAI: Ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία - Θα φτάσει σε αποτίμηση έως και 1 τρισ.

Η OpenAI προετοιμάζεται για μια αρχική δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε το Reuters την Τετάρτη, επικαλούμενο τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης θα επιδιώξει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 δισεκατομμύρια δολάρια από την προσφορά και στοχεύει σε υποβολή μετοχών έως το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2027, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η αναφορά έρχεται λίγο μετά την επίτευξη συμφωνίας από την OpenAI με την Microsoft, η οποία θα επιτρέψει στη νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να μετατραπεί σε κερδοσκοπική οντότητα, ενώ η Microsoft θα αποκτήσει μερίδιο στην OpenAI αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων

Η αναφερόμενη δημόσια προσφορά θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο και θα μπορούσε να δώσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, το κεφάλαιο που χρειάζεται για να υλοποιήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης του.

Η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση στις ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα. Προειδοποίησαν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και τα σχέδια - συμπεριλαμβανομένων των αριθμών και του χρονοδιαγράμματος - θα μπορούσαν να αλλάξουν ανάλογα με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τις συνθήκες της αγοράς.

«For profit» δομή

Η OpenAI έχει αναδιοργανώσει την εταιρική της δομή, για να αποτελεί πλέον μία «for profit» εταιρεία, ανοίγοντας το δρόμο στον γίγαντα της Τεχνητής Νοημοσύνης να επιδιώξει μια δημόσια προσφορά.

Η OpenAI δεν έχει δεσμευτεί επίσημα για μια IPO, ωστόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος Σαμ Άλτμαν, δήλωσε πρόσφατα ότι μια αρχική δημόσια προσφορά ήταν η πιο πιθανή πορεία για το μέλλον της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει τρέχουσα αποτίμηση 500 δισ. δολ. μετά από μια δευτερογενή πώληση μετοχών νωρίτερα αυτόν τον μήνα ύψους 6,6 δισ. δολαρίων. Ο κάτοχος του ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην ιστορία των ΗΠΑ είναι ο κινεζικός γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, ο οποίος είδε την κεφαλαιοποίησή του να φτάνει τα 236 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα της αρχικής δημόσιας προσφοράς του.

Οι προετοιμασίες για την αρχική δημόσια προσφορά σηματοδοτούν μια νέα επείγουσα ανάγκη που διαμορφώνεται εντός της εταιρείας δημιουργού του ChatGPT, να αξιοποιήσει τις δημόσιες αγορές, τώρα που ολοκληρώθηκε μια αναδιάρθρωση μέσω της συμφωνίας με την Microsoft.

Μια αρχική δημόσια προσφορά θα άνοιγε την πόρτα για πιο αποτελεσματική άντληση κεφαλαίων και θα επέτρεπε μεγαλύτερες εξαγορές χρησιμοποιώντας δημόσιες μετοχές, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση των σχεδίων του Άλτμαν να επενδύσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης της εταιρείας.