Σούπερ μάρκετ: Πρώτη στην ατζέντα των επενδύσεων η επέκταση δικτύου - Πού άνοιξαν νέα καταστήματα

Η λειτουργία νέων καταστημάτων η κορωνίδα των επενδυτικών κινήσεων των μεγαλύτερων παικτών του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Σε ποιες περιοχές ποντάρουν.

Η επέκταση του δικτύου των καταστημάτων τους βρίσκεται στην κορυφή της αναπτυξιακής ατζέντας που υιοθετούν οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων διεκδικεί περίοπτη θέση σε κάθε γωνιά της χώρας. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Στη σημερινή εποχή, τα σούπερ μάρκετ θέτουν ως προτεραιότητα την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας τους σε όλη την επικράτεια, είτε πρόκειται για τα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε ακόμη και για μικρότερες περιοχές στην περιφέρεια.

Ο στόχος κοινός. Να υπάρχει κατάστημα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προκειμένου να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες των καταναλωτών. Προτεραιότητα αποτελούν τα νησιά και οι τουριστικές περιοχές της χώρας, καθώς δρέπουν τα οφέλη της ισχυρής ανόδου που καταγράφει τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός τουρισμός, αλλά και περιοχές όπου δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ισχυρή παρουσία από επιλεγμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Νέο κατάστημα στα Γιάννενα από τον Σκλαβενίτη

Το πλέον πρόσφατο «βήμα» του ομίλου Σκλαβενίτης αφορά στην έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος στο Παραλίμνιο Ιωαννίνων και δη επί της Λεωφόρου Γεωργίου Γεννηματά 51, εντός του εμπορικού κέντρου «The Lake Center».

Το νέο κατάστημα έχει εκθεσιακούς χώρους 1.100 τ.μ. και διαθέτει συνολικά 64 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, ενώ πρόκειται για το 12ο κατάστημα που λειτουργεί στην περιοχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της Σκλαβενίτης στα Ιωάννινα.

Από τις αρχές του 2025, ο όμιλος Σκλαβενίτης ξεκίνησε τη λειτουργία δύο ακόμη καταστημάτων στην Πάτμο και το Κρανίδι, ενώ προηγήθηκε, το 2024, η ίδρυση δύο καταστημάτων στη Ρόδο και ενός καταστήματος στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, καθώς και η μετεγκατάσταση του καταστήματος στη Σούδα Χανίων σε ιδιόκτητο νεόδμητο κτήριο.

Στο Αιγάλεω το νέο κατάστημα της Lidl Ελλάς

Στην επέκταση αλλά και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων της επενδύει με τη σειρά της και η Lidl Ελλάς.

Στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου εγκαινίασε ένα νέο κατάστημα στο Αιγάλεω Αττικής, στη Λεωφόρο Κηφισού 42, σε μια επένδυση που ξεπερνά τα 12,4 εκατ. ευρώ. Ο νέος χώρος πώλησης, συνολικής έκτασης 1.179 τ.μ., έχει σχεδιαστεί με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Διαθέτει 4 παραδοσιακά ταμεία και 4 Self Check-Out, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές, ώστε κάθε αγοραστική εμπειρία να είναι άμεση και ευχάριστη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας. Επιπλέον, το κατάστημα προσφέρει συνολικά 72 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 41 σε υπόγειο χώρο και οι υπόλοιπες στο ισόγειο, ενώ έχει προβλεφθεί και ειδικός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με 2 θέσεις, ενισχύοντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Lidl Ελλάς.

Παράλληλα, η αλυσίδα εγκαινίασε στις 24 Ιουλίου το πλήρως ανακατασκευασμένο κατάστημά της στην Αθήνα, επί της οδού Θηβών 186 στον Ρέντη, σε μια επένδυση που ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ. Το νέο κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 977 τμ, σχεδιάστηκε με γνώμονα την καινοτομία, τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Είχαν προηγηθεί τον περασμένο Μάιο τα εγκαίνια του πλήρως ανακατασκευασμένου καταστήματος της αλυσίδας στη Χερσόνησο Κρήτης, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, σε μια επένδυση άνω των 5,9 εκατ. ευρώ. Το νέο κατάστημα εκτείνεται πλέον σε 1.269 τ.μ. ενώ μεταξύ των σημαντικότερων βελτιώσεων περιλαμβάνονται ανανεωμένος και αισθητικά αναβαθμισμένος χώρος πώλησης, νέα, εμπλουτισμένα σημεία παρουσίασης προϊόντων, σύγχρονος χώρος Bake Off, ανακαίνιση βοηθητικών και υποστηρικτικών χώρων, χώρος ανακύκλωσης και νέο στέγαστρο για τα καρότσια.

Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά για την ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης θα ανοίξει νέο κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος το 2026, σε μια έκταση περίπου 1.000 τ.μ.

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα η αλυσίδα εγκαινίασε το ανανεωμένο ΑΒ «Μακεδονία» που βρίσκεται στο 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου (Πυλαία 555 35). Το ανακαινισμένο κατάστημα έρχεται να αναβαθμίσει την αγοραστική εμπειρία, με 3.300 τ.μ. συνολικής έκτασης, 300 θέσεις στάθμευσης, 10 ταμεία και 6 σημεία self-checkout, προσφέροντας στους επισκέπτες άνεση, ταχύτητα και ευκολία στις αγορές τους.

Κεντρικός πυλώνας του πλάνου μετασχηματισμού της αλυσίδας είναι η στοχευμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, είτε με νέα ανοίγματα, είτε με μετατροπή αρκετών εταιρικών σε καταστήματα που λειτουργούν μέσα από το μοντέλο franchising.

Ειδικότερα, το 2024 η αλυσίδα αριθμούσε 624 σημεία εκ των οποίων 331 franchise, 279 εταιρικά και 14 χονδρική (ΕΝΑ Cash & Carry), ενώ έως τώρα το 2025, το δίκτυο έχει αυξηθεί σε 652 σημεία πώλησης ως εξής: 254 εταιρικά καταστήματα, 384 franchise και 14 χονδρική. Έως το τέλος του 2025 το δίκτυο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 670 καταστήματα. Στόχος είναι, δε, στο τέλος του 2028, η ΑΒ Βασιλόπουλος να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα.

Νέο κατάστημα My Market στην Ξάνθη

Στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος My market στην πόλη της Ξάνθης, σε μια επένδυση ύψους σχεδόν 4 εκατ. ευρώ που δημιουργεί 47 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την απασχόληση στην περιοχή. Το νέο κατάστημα εκτείνεται σε 1.052 τ.μ. χώρου πώλησης, 885 τ.μ. αποθηκευτικού χώρου και 526 τ.μ. βοηθητικών χώρων, ενώ διαθέτει 55 θέσεις στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Με 5 αυτόματα και 4 συμβατικά ταμεία, οι καταναλωτές απολαμβάνουν ταχύτητα και άνεση στις καθημερινές αγορές τους. Παράλληλα, οι πελάτες βρίσκουν φρέσκα προϊόντα και ειδικά τμήματα, όπως Bake off και My Ευεξία, με την αυθεντική εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει τα My market.

Ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ, που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική δρομολογεί επενδύσεις συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ στην τετραετία 2023-2026. Στον πυρήνα αυτού του επενδυτικού πλάνου βρίσκεται η δημιουργία 100-120 νέων καταστημάτων ως το 2026.

Την ίδια ώρα, ολοένα και πιο στέρεες βάσεις αποκτά και η επένδυση της ΜETRO ΑΕΒΕ στο franchise, καθώς ο όμιλος έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του την ανάπτυξη των My Μarket Local. Πρόκειται για ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης – γνωστών και ως σούπερ μάρκετ γειτονιάς – τα οποία ο όμιλος αναπτύσσει την τελευταία τετραετία μέσω της μεθόδου του franchise και τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές. Πρόσφατα, άνοιξε το 50ό κατάστημα My Market Local, ενώ στόχος του ομίλου είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 My Μarket Local σε όλη την επικράτεια.

Στην Ηγουμενίτσα το νέο κατάστημα της Διαμαντής Μασούτης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την οριστικοποίηση του μεγαλύτερου deal που κυοφορείται αυτή τη στιγμή στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ και δεν είναι άλλο από την απόκτηση του 100% της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη βορειοελλαδίτικη Δ. Μασούτης. «Εντός 10-15 ημερών θα υπογραφεί η δεσμευτική συμφωνία» δήλωσε πρόσφατα στο insider.gr, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, Άγγελος Κρητικός, περιγράφοντας τις διεργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Και μπορεί η κίνηση ματ της Δ. Μασούτης να είναι η κυοφορούμενη απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ωστόσο οι επενδύσεις της δεν σταματούν εδώ.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο η αλυσίδα άνοιξε το νέο της κατάστημα στην καρδιά της Ηγουμενίτσας, στην οδό 49 Μαρτύρων 11, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ήπειρο. Το νέο κατάστημα συνδυάζει τη φιλική εξυπηρέτηση με σύγχρονες υποδομές, φρέσκα ελληνικά προϊόντα, πλούσια ποικιλία επώνυμων και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων, καθώς και ανταγωνιστικές τιμές.

Νέα καταστήματα και για την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Στην ανάπτυξη του δικτύου της επικεντρώνεται και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, την ώρα που προχωρούν οι σύνθετες διαδικασίες για την πώλησή της.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέσα στον Οκτώβριο άνοιξαν νέα καταστήματα σε Αμφιλοχία (Ανδρέα Στράτου 8) και Ρέθυμνο (Κολοκοτρώνη 27), ενώ είχε προηγηθεί τον περασμένο Ιούνιο η λειτουργία τριών νέων καταστημάτων Κρητικός σε Μύτικα, Μεσολόγγι και Αιτωλικό.

Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός άλλωστε συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρών «παικτών» που κάνουν… παιχνίδι στο franchise.

Σήμερα, η αλυσίδα λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 874 καταστημάτων.