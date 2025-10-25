Άγγελος Κρητικός: Εντός 10-15 ημερών οι τελικές υπογραφές με Μασούτη

Τι δηλώνει ο επικεφαλής της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός στο insider.gr. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επιχειρηματική συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα για ολόκληρο τον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την οριστικοποίηση του μεγαλύτερου deal που κυοφορείται αυτή τη στιγμή στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ και δεν είναι άλλο από την απόκτηση του 100% της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη βορειοελλαδίτικη Δ. Μασούτης.

«Εντός 10-15 ημερών θα υπογραφεί η δεσμευτική συμφωνία» δηλώνει στο insider.gr ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, Άγγελος Κρητικός, περιγράφοντας τις διεργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. «Τα νομικά μας τμήματα ολοκληρώνουν το κείμενο της δεσμευτικής συμφωνίας», σημειώνει. Μια δεσμευτική συμφωνία που στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε στη συνέχεια να πάρει τον δρόμο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύσσωμη άλλωστε η αγορά παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο αλυσίδων, σε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει άρδην τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Ήταν στα τέλη του περασμένου Μαρτίου όταν έγινε γνωστό ότι η Μασούτης υπέγραψε μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων για την απόκτηση του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. «Η σκοπούμενη συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα μία πρωτοπόρα ελληνική εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων, καθώς ο συνδυασμός των δύο εταιρειών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις επιλογές των καταναλωτών, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα», αναφερόταν στην ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιηθεί την περασμένη άνοιξη.

Πλέον, η υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας είναι θέμα χρόνου, ενώ η ολοκλήρωση του deal τοποθετείται στις αρχές του 2026.

Πωλήσεις 1,14 δισ. ευρώ για τη Μασούτης

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Δ. Μασούτης που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, το 2024 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,14 δισ. ευρώ από 1,07 δισ. ευρώ στη χρήση 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,94%.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,26% από 265.587 χιλ. ευρώ το 2023 σε 287.515 χιλ. ευρώ το 2024. Τα λειτουργικά Κέρδη (EBIT) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 27.338 χιλ. ευρώ έναντι 25.317 χιλ. ευρώ της χρήσεως 2023, αυξημένα έναντι της προηγούμενης χρήσης κατά 7,98 %, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 26.893 χιλ. ευρώ έναντι 25.546 χιλ. ευρώ της χρήσεως 2023, αυξημένα κατά 5,28%.

Το χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 7,23%, δηλαδή από 17.043 χιλ. ευρώ το 2023 ανήλθε σε 18.274 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ αντίστοιχα το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 7,23%, δηλαδή από 17.042 χιλ. ευρώ το 2023 ανήλθε σε 18.274 χιλ. ευρώ το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στη χρήση 2024 διαμορφώθηκαν σε 72.222 χιλ. ευρώ για τον όμιλο έναντι κερδών ύψους 66.963 χιλ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,85%, ενώ αντίστοιχα το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 71.728 χιλ. ευρώ έναντι 67.146 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 6,82%.

«Κατά το 2024 η ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς επηρέασε θετικά τις εργασίες της εταιρείας, που σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ανταγωνιστικής εμπορικής πολιτικής οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του μεριδίου αγοράς», σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στις οικονομικές καταστάσεις.

Έως το τέλος του 2024 η αλυσίδα διέθετε ένα δίκτυο 382 καταστημάτων και δη 346 καταστήματα λιανικής πώλησης, 15 καταστήματα κατηγορίας Grand και 21 καταστήματα Cash & Carry.

Μέσα στα 49 χρόνια λειτουργίας της και λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα πορείας, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης θεωρείται σήμερα ένας από τους κορυφαίους λιανεμπορικούς ομίλους της χώρας, απασχολώντας περί τις 13.000 άτομα προσωπικό. Στο τιμόνι της Διαμαντής Μασούτης βρίσκεται ο Γιάννης Μασούτης, που κατέχει και τη θέση του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Το πρώτο κατάστημα Μασούτης ιδρύθηκε το 1976 στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αντιγονιδών, από τον Διαμαντή Μασούτη. Το 2004, μέσα από σειρά εξαγορών και στρατηγικών επενδύσεων, η αλυσίδα είχε ξεπεράσει τα 150 σημεία λιανικής, αριθμώντας παράλληλα περισσότερα από 10 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Το 2018 δε έκανε την κίνηση ματ που εξασφάλισε την «κάθοδό» της στην Αττική, αποκτώντας την αλυσίδα Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. με δίκτυο 56 εταιρικών καταστημάτων σε Αθήνα και Άνδρο και περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.

Πωλήσεις σχεδόν 800 εκατ. ευρώ για την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Από την πλευρά της η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός «είδε» τον κύκλο εργασιών της να προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ το 2024.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 777,72 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 702,01 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 10,78%.Τα αποτελέσματα μετά φόρων παραμένουν κερδοφόρα, ωστόσο υποχώρησαν στα επίπεδα των 3.940.371 ευρώ από 4.577.336 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,92% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η οικονομική κατάσταση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός κατά την 31.12.2024 κρίνεται ικανοποιητική, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 26.768.857 ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε 25.952.562.

«Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, τις συνθήκες της αγοράς εσωτερικού και εξωτερικού, τη διεθνή πολιτική και οικονομική κατάσταση, προκύπτει ότι η τρέχουσα χρήση παρουσιάζει σταθεροποίηση με τάση ανόδου», σημειώνει χαρακτηριστικά η διοίκηση.

Η ιστορία της αλυσίδας Κρητικός ξεκίνησε το 1948 όταν ο Ανδρέας Κρητικός ίδρυσε το πρώτο του κατάστημα στην Αίγινα, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της περιοχής για τη δημιουργία ενός κλασικού παντοπωλείου. Η επιθυμία του να προσφέρει στην τοπική κοινωνία τον οδήγησε στη δημιουργία και άλλων καταστημάτων στην περιοχή. Η ιστορία συνεχίζεται όταν τα παιδιά του, οι Άγγελος, Νεκτάριος και Δημήτρης Κρητικός, δημιουργούν το πρώτο μεγάλο κατάστημα στην Αίγινα το 1983. Η ΑΝΕΔΗΚ ιδρύεται το 1996, ενώ το 2000 η αλυσίδα ξεπερνάει τα όρια της Αίγινας.

Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 874 καταστημάτων, διαθέτει οκτώ κέντρα διανομής και απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους. Ειδικότερα, στα τέλη του 2024 απασχολούσε 4.004 άτομα, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 3.505 άτομα.

Η επόμενη μέρα του deal

Όταν το deal Μασούτης - Κρητικός ολοκληρωθεί, τότε αναμένεται να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς θα οδηγήσει σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις θέση στην τριάδα των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να «ξαναμοιράσουν την τράπουλα» στον κλάδο, με τη νέα οντότητα να «κοιτάζει» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Ελλάς, αντίστοιχα.