Lidl Ελλάς: Επένδυση ύψους 12,4 εκατ. ευρώ για νέο κατάστημα στο Αιγάλεω

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει την ανάπτυξή της, εγκαινιάζοντας ένα νέο κατάστημα στο Αιγάλεω Αττικής, στη Λεωφόρο Κηφισού 42. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα επένδυση, που ξεπερνά τα 12,4 εκατομμύρια ευρώ, αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για ποιοτικές υπηρεσίες, άνεση και βιώσιμη ανάπτυξη εντός του αστικού ιστού της πρωτεύουσας.

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος χώρος πώλησης, συνολικής έκτασης 1.179 τ.μ., έχει σχεδιαστεί με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Διαθέτει 4 παραδοσιακά ταμεία και 4 Self Check-Out, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές, ώστε κάθε αγοραστική εμπειρία να είναι άμεση και ευχάριστη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Επιπλέον, το κατάστημα προσφέρει συνολικά 72 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 41 σε υπόγειο χώρο και οι υπόλοιπες στο ισόγειο, ενώ έχει προβλεφθεί και ειδικός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με 2 θέσεις, ενισχύοντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Lidl Ελλάς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η νέα επένδυση έρχεται να ενισχύσει τόσο την τοπική οικονομία όσο και την κοινωνία. Η ομάδα του νέου καταστήματος αποτελείται από 30 μέλη του #teamlidl, έτοιμα να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται πάντα δίπλα στον καταναλωτή, η εταιρεία δημιουργεί ένα φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον, στο οποίο η ομάδα υποδέχεται τους πελάτες με επαγγελματισμό από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας.