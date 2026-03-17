Νίκη Κεραμέως: Νέα, εξαιρετικά σημαντική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον επισιτισμό

Τι αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει τα εξής:

«Έχουμε και νέα, πολύ σημαντική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αυτήν τη φορά στον κλάδο του επισιτισμού.

Προβλέπει βασικούς μισθούς από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ, δηλαδή αυξήσεις από 5,7% έως 25%, πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Επιπλέον, προβλέπει σημαντικές παροχές, όπως τριετίες με προσαύξηση 5%, επίδομα γάμου 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης έως 15%, επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%.

Η Σύμβαση καλύπτει τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα και, αν επεκταθεί με τις ευνοϊκές διατάξεις της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, θα μπορεί να καλύπτει μέχρι 400.000 εργαζόμενους στον επισιτισμό.

Αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καλύτεροι μισθοί, καλύτερη εργασία για όλους».