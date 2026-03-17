Τα ΗΑΕ «θα μπορούσαν να συμμετάσχουν» σε μια επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

Newsroom
Ένας διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια διεθνή προσπάθεια, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ.

Μιλώντας σε μια διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο προβληματισμού «Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (CFR) ο Ανουάρ Γκαργκάς είπε ότι τα ΗΑΕ επί του παρόντος δεν έχουν ενεργές συνομιλίες με το Ιράν. Η δήλωση αυτή έγινε εν μέσω της εντεινόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Χορμούζ.

ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή
