Σούπερ μάρκετ: Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες για τους «μεσαίους» του χώρου - Τα καθοριστικά deals

Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και δη στο «μεσαίο ράφι».

Νέα δεδομένα στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων δημιουργούν οι κινήσεις συγκέντρωσης που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια. Μέσα σε ένα τοπίο διαρκών αλλαγών και κρίσιμων επιχειρηματικών συμφωνιών, στο προσκήνιο έρχονται και οι μεσαίοι «παίκτες» του κλάδου. Και αυτό γιατί μέσα από καθοριστικές επενδυτικές κινήσεις επιχειρούν να αυξήσουν έτι περαιτέρω τα μερίδια αγοράς τους αλλά και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους μέσα σε ένα ραγδαία μεταλλασσόμενο περιβάλλον.

Οι «μεσαίοι» του χώρου άλλωστε τάσσονται υπέρ των συνεργειών προκειμένου να είναι σε θέση να σταθούν απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό και δη να χτίσουν άμυνες δίπλα στους μεγάλους του κλάδου, την ώρα που οι προκλήσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων πολλαπλασιάζονται.

Γαλαξίας – Παπαγεωργίου

Με πωλήσεις που κυμαίνονται στη ζώνη του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, η Πέντε ΑΕ που αναπτύσσει τα γνωστά σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και έχει μια διαδρομή 55 ετών, διεκδικεί σημαντικά μερίδια στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής.

Όπως δε έγινε γνωστό χθες, η Πέντε ΑΕ προχώρησε στην εξαγορά της αλυσίδας «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET», η οποία διαθέτει έξι καταστήματα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Πρόκειται για μια ισχυρή τοπική αλυσίδα με εδραιωμένη πελατεία και παρουσία στο κέντρο της πόλης με ιδιόκτητα καταστήματα που θα εκμισθώσει στην Πέντε ΑΕ.

Η εν λόγω συμφωνία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα η Γαλαξίας να αποκτήσει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ήπειρο, τοποθετημένο σε καίρια σημεία της πόλης με σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η εξαγορά δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για την περιοχή και μία νέα εμπειρία εξυπηρέτησης των καταναλωτών της, ενώ παράλληλα ενισχύει τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Ταυτόχρονα, η Πέντε ΑΕ δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα καταστήματα Παπαγεωργίου, ενώ οι εργαζόμενοι της τελευταίας θα συνεχίσουν να είναι σημαντικοί συνεργάτες στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.

Carrefour – Bazaar

Ήταν τον περασμένο Ιούνιο όταν ανακοινώθηκε η απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Bazaar από τη Retail & More, θυγατρική εταιρεία του ομίλου AVE, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη. Η Retail & More ιδρύθηκε το 2021 έχοντας αναλάβει το master franchise της Carrefour στην Ελλάδα.

Το τίμημα για την απόκτηση του 40% των σούπερ μάρκετ Bazaar εκτιμάται από 22 έως 32 εκατ. ευρώ, το οποίο, όπως και όλοι οι άλλοι όροι της συναλλαγής, τελεί υπό διαπραγμάτευση και θα οριστικοποιηθεί με την τελική δεσμευτική συμφωνία, εντός των επόμενων μηνών, αφού ολοκληρωθεί ο νομικός, οικονομικός και φορολογικός έλεγχος της εταιρείας. Σύμφωνα ωστόσο με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πλάνο περιλαμβάνει τη μετατροπή υπό όρους και προϋποθέσεις των εταιρικών καταστημάτων Bazaar σε Carrefour, σε βάθος τριετίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί το δίκτυο καταστημάτων και τα μερίδια στην αγορά.

Το δίχως άλλο, η εν λόγω συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Bazaar που αναπτύσσεται δυναμικά στον χώρο των convenience discount stores με περισσότερα από 160 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό γιατί θα αποτελέσει το όχημα για την ανάπτυξη του εμπορικού σήματος της Carrefour στην Ελλάδα, όπου η Retail & More αναπτύσσει ήδη ένα δίκτυο άνω των 40 καταστημάτων.

Όπως δε προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Bazaar που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρέμεινε σχετικά σταθερός με ανοδικές τάσεις. Συγκεκριμένα, το ανήλθε στα 248,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2023 ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους κυμάνθηκε σε ποσοστό 24%, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με την παρελθούσα χρήση. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 61,91 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2023, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2024 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 5,4 εκατ. ευρώ από κέρδη 5,79 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Ο συνολικός δανεισμός παρέμεινε μηδενικός και όλες οι υποχρεώσεις προς τρίτους εξυπηρετούνται από ίδια κεφάλαια.

Η Bazaar αναπτύσσεται δυναμικά στον χώρο των convenience discount stores με 162 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σάμο, Ρόδο, Κω, Αστυπάλαια, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Εύβοια, Τρίπολη, Αλεξανδρούπολη, Μεσσηνία, Λακωνία. Το μοντέλο Βazaar/Fresh Express λειτουργεί κυρίως σε καταστήματα μεγέθους ιδιόκτητα και franchise έως 400 τ.μ. σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές πόλεων ή τουριστικά σημεία, με εμπορικά χαρακτηριστικά discount και convenience store. To μοντέλο καταστήματος δίνει έμφαση στα φρέσκα, στο deli, στις αποκλειστικότητες προϊόντων και στα private και own label προϊόντα.

Η εταιρεία Bazaar AE ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στο Μοσχάτο, επί της οδού Πειραιώς 8, ενώ αποτελεί μέρος του ομίλου εταιρειών Βερούκας Τρόφιμα. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων για περισσότερα από 50 χρόνια και περιλαμβάνει τις εταιρείες: Bazaar A.E Discount Super Markets, Βερούκας Τρόφιμα ΑΕΒΕ (δραστηριοποιείται στο χώρο της χονδρικής πώλησης τροφίμων, στην παρασκευή και συσκευασία τροφίμων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων) και ΑΛΠΙΚΟ ΨΥΓΕΙΑ ΑΕ (δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics και παροχής υπηρεσιών ψύχους).

Από την άλλη πλευρά, η Retail & More ξεκίνησε τη λειτουργική της παρουσία το 2022 με το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων Carrefour στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων έγινε με τη μέθοδο του franchise, ενώ τα πρώτα πέντε καταστήματα εγκαινιάστηκαν σε τουριστικές περιοχές και δη σε Ζάκυνθο (δύο) και Χαλκιδική (τρία καταστήματα). Για την ώρα η εταιρεία αναπτύσσει δύο βασικούς τύπους καταστημάτων, τα Carrefour market και τα Carrefour express. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι η βασική της στόχευση είναι να αναπτύξει συνολικά πέντε βασικούς τύπους καταστημάτων, ανάλογα με τα δεδομένα και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε τοπικής αγοράς.