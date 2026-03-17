Ισραήλ: «Θα εξουδετερώσουμε και τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ» - Διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος στην Τεχεράνη

Το ιρανικό πρακτορείο Tansim ανέφερε το βράδυ της Τρίτης πως ένα βλήμα έπληξε την περιοχή κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέχρ.

Ο στρατός του Ισραήλ διαμήνυσε απόψε ότι είναι αποφασισμένος «να κυνηγήσει, να εντοπίσει και να εξουδετερώσει» τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα, την περασμένη εβδομάδα.

«Τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ (…) δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε κάθε πρόσωπο που συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ατιμωρησία για αυτόν, θα τον κυνηγήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, ο εκπρόσωπος του στρατού, μιλώντας στην τηλεόραση.

Στο μεταξύ, το ιρανικό πρακτορείο Tansim ανέφερε το βράδυ της Τρίτης πως ένα βλήμα έπληξε την περιοχή κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέχρ, επικαλούμενο τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας της χώρας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Το βλήμα έπεσε κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο, στην πόλη-λιμάνι του Μποσέχρ γύρω στις 19.00, τοπική ώρα, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν απόψε τον θάνατο του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, του επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, τον οποίο σκότωσε το πρωί ο ισραηλινός στρατός. Στην ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό τους, το Sepah News, οι Φρουροί αναφέρουν ότι ο Σολεϊμανί «έπεσε ως μάρτυρας σε μια τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το πρωί ότι ο Σολεϊμανί, καθώς και ο επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκαν σε πλήγματα στην Τεχεράνη. Ο θάνατος του Λαριτζανί δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις ιρανικές αρχές.

Πολυπληθείς διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος στο Ιράν

Πλήθη πολιτών συγκεντρώθηκαν σήμερα σε ιρανικές πόλεις, ανταποκρινόμενα σε ένα κάλεσμα που απηύθυναν οι αρχές για μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον των «συνωμοσιών» των εχθρών, έπειτα από δύο εβδομάδες πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν πρόβαλε εικόνες με πολλούς διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες κατά τη διάρκεια αυτών των συγκεντρώσεων, που οργανώθηκαν πριν από μία νύχτα που συνήθως σηματοδοτούταν από εορταστικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την περσική Πρωτοχρονιά, τη Νορούζ, η οποία πέφτει την προσεχή Παρασκευή.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν διακρίνονταν μεγάλες ομάδες ανδρών να προσεύχονται στην πλατεία Πουνάκ της Τεχεράνης, στον ίδιο τόπο όπου πραγματοποιούνταν οι ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιανουάριο, τις οποίες κατέστειλαν βίαια οι ιρανικές αρχές.

Οι κυβερνώντες απηύθυναν ένα κάλεσμα, κυρίως μέσω των ιρανικών ΜΜΕ, με το οποίο ζητούσαν από τους πολίτες να ενωθούν σε θρησκευτικές ομάδες «σε όλες τις πλατείες των πόλεων από τις 17.00 τοπική ώρα» (16.30 ώρα Ελλάδας), «προκειμένου να ανατρέψουν όλες τις πιθανές συνωμοσίες των σιωνιστών εχθρών», μια αναφορά στο Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από το Ιράν.

Το κάλεσμα ακολούθησε την ανακοίνωση, από το Ισραήλ, της δολοφονίας του επικεφαλής ασφαλείας και προσώπου κλειδί της ιρανικής εξουσίας Αλί Λαριτζανί, την οποία η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει.

Αυτές οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ οι Ιρανοί θα έπρεπε κανονικά να γιορτάζουν απόψε το βράδυ το Σαχαρσανμπέ Σουρί, μια εκδήλωση «φωτιάς και φωτός», πριν από την Πρωτοχρονιά. Οι δικαστικές αρχές κάλεσαν τον πληθυσμό να μην κατέβει στους δρόμους, όπως συνηθίζεται στο πλαίσιο αυτής της γιορτής.

«Προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη και η δημόσια ασφάλεια, αποφύγετε να βάλετε φωτιές ή να ρίξετε πυροτεχνήματα», δήλωσαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γκολαμχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ, προειδοποίησε πως οποιοσδήποτε διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια με αφορμή τους εορτασμούς της Νορούζ θα βρεθεί «στο στόχαστρο αυστηρών δικαστικών διώξεων», χωρίς «καμία ανοχή, ούτε χάρη».

Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν, με την κατηγορία ότι ηγούνται ενός «δικτύου» που σχεδιάζει να προκαλέσει ταραχές σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Οι εορταστικές εκδηλώσεις επισήμως απαγορεύονται, εν μέσω της περιόδου πένθους των 40 ημερών μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Στις 20.00 τοπική ώρα (19.30 ώρα Ελλάδας), στους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης επικρατούσε ηρεμία, με εξαίρεση επιβάτες οχημάτων που διέρχονταν από το σημείο και κρατούσαν ιρανικές σημαίες.

