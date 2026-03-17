Wall Street: «Έχτισαν» στα κέρδη της Δευτέρας οι δείκτες

Στο θετικό momentum της προηγούμενης συνεδρίασης «έχτισε» σήμερα η Wall Street, με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στο Ιράν. Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου διέγραψαν ανοδική τροχιά με το brent να κλείνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών.

Αναλυτικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,1% ή 46,85 μονάδες, στις 46.993 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 0,47% για να κλείσει στις 22.479 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,25% στις 6.716 μονάδες.

Παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ο κλάδος μη βασικών καταναλωτικών αγαθών του S&P 500 κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο 1% μέσα στην ημέρα, βρίσκοντας στήριξη στα κέρδη των Expedia Group και Booking Holdings. Οι ισχυρές προβλέψεις εσόδων από τις αεροπορικές εταιρείες Delta και American έδωσαν ώθηση και στις δικές τους μετοχές. Ωστόσο, ο κλάδος παραμένει στο -2% για τον μήνα.

Η ενέργεια ήταν ο πρωταγωνιστής της ανόδου με κέρδη λίγο πάνω από 1%.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ήρθε μετά τον ισχυρισμό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ένας συνασπισμός για την προστασία της ναυτιλίας κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες ότι ορισμένες χώρες είναι «λιγότερο ενθουσιώδεις» για ένα σχέδιο για τη συνοδεία πετρελαιοφόρων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ο ίδιος ενθάρρυνε άλλα έθνη να «συμμετάσχουν γρήγορα και με μεγάλο ενθουσιασμό».

Σημειώνεται πως σε χθεσινή ανάλυσή της, η Goldman Sachs προέβλεψε ότι οι σοβαρές διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ρίξουν τον δείκτη S&P 500 σχεδόν στις 5.400 μονάδες φέτος, ή περίπου 19% κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα. Εκτός από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Goldman αναμένει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τον αντίκτυπο του ΑΙ θα επηρεάσει τις αποτιμήσεις των δεικτών.

Στομέτωπο των επιχειρήσεων, μόνο οριακή άνοδο σημείωσε η μετοχή της Nvidia, παρά το γεγονός πως ο τεχνολογικός κολοσσός των chip, ανακοίνωσε σήμερα πως προβλέπει κέρδη τουλάχιστον 1 τρισ. δολάρια έως το 2027. Το forecast του 1 τρισ. δολαρίων είναι αναβαθμισμένο από το revenue opportunity των 500 δισ. δολαρίων έως το 2026 που ανέφερε η Nvidia για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell και Rubin στην ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της τον Φεβρουάριο.

«Η δήλωση για revenue opportunity 1 τρισ. δολαρίων από τον Χουάνγκ έως το 2027 υπογραμμίζει τη διαρκή ζήτηση για τις ΑΙ υποδομές της Nvidia, παρά τις ανησυχίες των επενδυτών», επεσήμανε ο αναλυτής του Emarketer, Τζέικομπ Μπερν.