Εστίαση: Αυξήσεις μισθών, επιδόματα και 6ήμερη εργασία στη νέα διετή κλαδική σύμβαση

Σωρευτικές αυξήσεις μισθών της τάξης του 12% για τη διετία 2026-2027 (8% φέτος+4% το 2027) προβλέπει η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό, που υπογράφεται σήμερα και θα καλύπτει περίπου 500.000 εργαζόμενους του κλάδου. Τη σύμβαση θα υπογράψουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και τέλος η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), με την συνδρομή της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ (ως τριτοβάθιες οργανώσεις).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής (1η Απριλίου 2026 - 31η Μαρτίου 2028) χωρίς αναδρομική ισχύ για την περίοδο Μάρτιος 2025 - Μάρτιος 2026, διάστημα κατά το οποίο οι κλαδικοί μισθοί θα παραμείνουν «παγωμένοι». Όμως λίγο πριν από την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, θα ισχύσουν νέοι μισθοί σε εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστήρια, ψητοπωλεία κ.α. Επίσης σε καφενεία, καφέ - σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτήρια, λέσχες, κυλικεία, καφεζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, φαστ - φουντ, ντισκοτέκ, μπουάτ κ.α.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά κλαδική σύμβαση που υπογράφεται με βάση την Κοινωνική Συμφωνία (είχε προηγηθεί εκείνη των ζαχαρωδών) και έχει στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών, σταθερών εργασιακών σχέσεων και καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον κλάδο της Εστίασης.

Οι αυξήσεις ανά ειδικότητα

Ευνοημένες από τις αυξήσεις θα είναι οι χαμηλότερες μισθολογικές κατηγορίες, που θα δουν να αναπροσαρμόζεται ο μισθός τους αισθητά, έναντι του προσωπικού που ανήκει στις ειδικότητες των αρχιμαγείρων και των σερβιτόρων, όπου οι αυξήσεις είναι πιο «συντηρητικές».

Οι βοηθοί σερβιτόρων και το προσωπικό γενικών καθηκόντων συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ωφελημένους, καθώς οι αποδοχές τους ενισχύονται σημαντικά, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθούν απώλειες που καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια υπό την πίεση του πληθωρισμού και της οικονομικής κρίσης. Στον αντίποδα, ειδικότητες με ήδη υψηλότερη βάση, όπως οι σερβιτόροι, λαμβάνουν μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις.

Έτσι, για παράδειγμα, οι αυξήσεις για τους αρχιμάγειρες είναι κοντά στο 3% με τον μισθό να φθάνει τα 1.100 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή οι μάγειρες Α, Β και Γ, οι μπουφετζήδες, οι λαντζέρηδες και οι ψήστες θα λάβουν αύξηση κοντά στο 10% (με τους μισθούς τους να φτάνουν ακόμη και τα 950 ευρώ).

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στους βοηθούς σερβιτόρους, ο βασικός μισθός των οποίων από τα 784,30 ευρώ αυξάνεται στα 940 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 19,85%. Αξιόλογη είναι και η αύξηση που θα δοθεί στο προσωπικό γενικών καθηκόντων, το οποίο καλύπτει διάφορες ανάγκες της επιχείρησης. Οι αποδοχές αυξάνονται από 819 ευρώ στα 930 ευρώ, δηλαδή περίπου 13,55%. Τέλος αποθηκάριοι και ταμίες θα δουν να ενισχύονται οι αποδοχές τους κατά περίπου 8,79%, ενώ σε ειδικότητες όπως οι μπάρμαν, ο βασικός μισθός αυξάνεται περίπου 10%, και ανεβαίνει από 864,05 ευρώ σε 950 ευρώ.

Πέρα από τις αυξήσεις μισθών, η νέα κλαδική σύμβαση περιλαμβάνει: